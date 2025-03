video suggerito

Giulio Berruti: “Maria Elena Boschi è un dono che mi ha fatto la vita. Siamo molto legati” Giulio Berruti, tra i concorrenti di Pechino Express 2025, ha parlato della sua storia d’amore con Maria Elena Boschi, che prosegue ormai da cinque anni. L’attore ha definito la sua compagna “un dono”, dicendo di esserle molto legato. Leggi Fanpage.it senza pubblicità. Abbonati ora

A cura di Ilaria Costabile

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Giulio Berruti, tra i protagonisti delle prossima edizione di Pechino Express, che parte giovedì 6 marzo su Sky, ha parlato del suo rapporto con Maria Elena Boschi, con la quale vive una storia d'amore da ormai cinque anni. Il segreto del loro rapporto, che si rafforza anno dopo anno, risiede nella stima e nel supporto reciproco, anche nelle situazioni più difficili.

Il legame di Giulio Berruti e Maria Elena Boschi

L'attore, medico e modello romano è apparso insieme alla compagna alla première di presentazione della serie Il Gattopardo di Netflix, tenutasi nella Capitale. I due ad ogni apparizione sembrano essere più complici e innamorati. In un'intervista rilasciata al Corriere della sera, Berruti ha raccontato come l'incontro con Boschi, gli abbia cambiato la vita: "Lei è un grande dono che mi ha fatto la vita. Stiamo insieme da cinque anni e siamo molto legati". Una storia che prosegue a gonfie vele, quindi, e che li avrebbe potuti vedere l'uno accanto all'altra anche in una sfida televisiva come quella di Pechino Express, ma non è stato possibile:

Lei non avrebbe mai accettato per senso del dovere. Non ha mai lasciato il parlamento, credo sia tra chi ha il più alto numero di presenze, va a lavorare anche se ha 39 di febbre. Ma parlando in generale, sono certo che avrebbe fatto tranquillamente questo viaggio: ha un grande spirito di adattamento. È sorprendente, ha tante risorse.

Nonostante ciò, però, non ha impedito al suo compagno di prendere parte al programma, come è lui stesso a raccontare, sottolineando come in ogni occasione sia sempre stata pronta a sostenerlo e affiancarlo:

Maria Elena è una persona straordinaria, di cui ho una immensa stima. Mi supporta sempre, in tutte le mie scelte, questa compresa, pur non sapendo quando sarei tornato. Mi ha detto: non ti preoccupare, io sono qui. E, in effetti, l’ho ritrovata lì dove l’ho lasciata.

L'idea del matrimonio e di mettere su famiglia

In una delle interviste di coppia rilasciate in questi ultimi anni, i due parlavano anche dell'idea di sposarsi, scherzando su chi dovesse avanzare la proposta: "Non c'è una data" aveva poi detto l'attore, lasciando intendere però che l'intento sarebbe poi stato quello di convolare a nozze. L'ex Ministro, invece, aveva dichiarato in un'intervista a Verissimo che nel loro futuro c'era anche la volontà di allargare la famiglia: "Vorremmo dei figli" aveva detto sorridente.