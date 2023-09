Maria Elena Boschi e Giulio Berruti: “Speriamo sia l’ultima estate in due. Il matrimonio? Arriverà” Maria Elena Boschi e Giulio Berruti si raccontano ospiti di Silvia Toffanin nella puntata domenicale di Verissimo. I due dicono di voler allargare la loro famiglia, dopo ormai tre anni d’amore.

Ospiti del salotto di Silvia Toffanin, nella puntata di domenica 24 settembre, sono stati Maria Elena Boschi e Giulio Berruti. I due, ormai insieme da poco più di tre anni, pensano di allargare la famiglia e raccontano il loro amore che è stato spesso oggetto di commenti, sebbene loro abbiano cercato di custodire quanto più possibile la loro storia.

Gli inizi in sordina

"È un rapporto che cresce, migliora con il passare del tempo, come il vino" è così che Maria Elena Boschi commenta la sua storia d'amore con Giulio Berruti, raccontando a Silvia Toffanin come è riuscita a destreggiarsi in una relazione che, inizialmente, era stata custodita agli occhi dei più: "Non ci siamo mai nascosti, se non un po' all'inizio quando cercavamo di tenere per noi questa storia e iniziavamo a conoscerci" dice la deputata, a lei si aggancia l'attore: "Quando c'è una cosa a cui tieni particolarmente cerchi di proteggerla, fin quando non capisci che è vera".

Il desiderio di famiglia

Dopo tre anni e la convinzione di essere fatti l'uno per l'altra, i due sono ormai sempre più decisi a progettare un futuro in cui non siano solo coppia, ma anche genitori: "Siamo ancora più convinti, spero che questa sia un po' l'ultima estate in due, ci sentiamo davvero una famiglia" dichiara Boschi che, invece, scherza in merito alla questione proposta di matrimonio che ancora non arriva: "Ho trovato una soluzione, il matrimonio per procura. Io sono convinta che mi farà una sorpresa".

L'inizio della loro storia d'amore

La loro storia d'amore è nata dopo un lungo periodo in cui le loro vite si sono incontrate, continuando a scorrere parallelamente. La prima volta è accaduto nel 2015, quando all'uscita di un cinema si sono riconosciuti e salutati, per poi incontrarsi a distanza di due anni durante le celebrazioni per la Festa della Repubblica. La vera svolta, però, è arrivata con la pandemia, come racconta l'ex ministra:

Lui è rimasto bloccato in Italia, non potendo tornare negli Stati Uniti è rimasto a Roma, stando a casa non potevamo uscire, abbiamo iniziato a sentirci in amicizia, dopo il Covid quando hanno aperto le porte ci è venuta voglia di vederci

Berruti ridendo aggiunge un particolare: "Si è presentata a casa mia con un trolley, perché c'erano anche le restrizioni e non sapeva se avrebbero potuto farle problemi e da quel momento non se n'è più andata praticamente".

Il supporto reciproco

Non sono mancati, come in tutte le coppie, anche momenti di difficoltà, come racconta l'attore: "Abbiamo avuto dei momenti in cui ci siamo scontrati, ma sempre in una prospettiva di crescita, abbiamo superato momenti di incomprensione"; lei aggiunge: "Lui è bravo a venirmi a riprendere, solo quella che tende ad accendersi un po' di più, sono quella che prende e sbatte la porta". Ma nonostante piccoli screzi i due hanno trovato un equilibrio: "È una donna che mi dà molta forza, molto coraggio e non è una cosa scontata", mentre Boschi aggiunge: "Anche lui lo fa con me. Ci supportiamo e sopportiamo a vicenda".