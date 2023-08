Maria Elena Boschi e l’amore con Giulio Berruti: “Vorremmo dei figli. Nozze? Aspetto me lo chieda” Intervistati dal settimanale Chi, Maria Elena Boschi e Giulio Berruti raccontano per la prima volta la loro storia d’amore. Fidanzati da tre anni, hanno ricordato il primo momento in cui si sono visti e pensano al futuro sognando le nozze e una famiglia insieme.

A cura di Elisabetta Murina

Foto dal settimanale Chi

Maria Elena Boschi e Giulio Berruti raccontano per la prima volta la loro storia d'amore al settimanale Chi. Fidanzati da tre anni, l'attore e l'onorevole sognano un futuro insieme e nel frattempo ripercorrono i primi momenti in cui i loro sguardi si sono incrociati. Poi svelano il motivo per cui, finora, non hanno mai parlato della loro relazione: "Solo perché siamo molto riservati, abbiamo scelto di non esibire sui social il nostro amore".

Gli esordi dell'amore tra Maria Elena Boschi e Giulio Berruti

Per la coppia è stato un colpo di fulmine. Il primo incontro è avvenuto nel 2015, quando è scoppiata la scintilla, così come racconta l'attore: "Uscito dalla prima del film I bambini sanno di Walter Velttoni e sono stato travolto dagli uomini della sua sicurezza. I nostri sguardi si sono incrociati ed è scoppiata la scintilla. Ci siamo piaciuti dubito".

Maria Elena Boschi e Giulio Berruti (Foto dal settimanale Chi)

Poi per due anni hanno perso i contatti, fino a quando non si sono incontrati di nuovo: "Ci siamo rivisti solo due anni dopo, al Quirinale per il 2 giugno, Festa della Repubblica. Durante il ricevimento abbiamo parlato a lungo. Il giorno dopo le ho mandato un mazzo di rose". Anche Maria Elena Boschi confessa di essere rimasta colpita da lui: "Mi aveva colpito, ma ho aspettato a rispondere e nel frattempo lui aveva incontrato un'altra persona. Con la pandemia e dopo il lockdown abbiamo ripreso a vederci".

Maria Elena Boschi e Giulio Berruti, il pensiero delle nozze

Maria Elena Boschi e Giulio Berruti sognano il matrimoni, di cui parlano già da tempo. A tal proposito , Boschi confessa: "Aspetto che Giulio me lo chieda". Lui scherza: "Anche io che lo faccia lei! Non c'è una data". La coppia quindi ha tutte le intenzioni di convolare presto a nozze, anche se per il momento non si parla ancora di preparativi.

Quanto ai figli e al voler costruire una famiglia insieme, l'attore racconta: "Veniamo da due famiglie semplici e molto unite, fatte di persone che hanno lavorato una vita". L'onorevole ammette che sogna un futuro con il compagno: "Volete sapere se pensiamo a dei figli? Sì, li vorremmo. Anche se per ora siamo più richiesti come zii".