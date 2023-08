Maria Elena Boschi in dolce attesa? La foto sospetta con Giulio Berruti Maria Elena Boschi potrebbe essere in dolce attesa. La foto pubblicata sul settimanale Gente, in cui Giulio Berruti accarezza dolcemente il ventre della sua compagna, ha alimentato un certo chiacchiericcio sul futuro della coppia.

A cura di Ilaria Costabile

La storia d'amore tra Maria Elena Boschi e Giulio Berruti prosegue ormai a gonfie vele. I due sono più affiatati che mai e vivono la loro relazione nel più assoluto riservo, lontani dalla vita mondana, ma può capitare che non sfuggano agli occhi dei fotografi. Ed ecco, infatti, che il settimanale Gente ha pubblicato una foto che vede la coppia insieme al mare, con l'attore che nell'accarezzare la compagna fa un gesto che, in molti, hanno ipotizzato potesse essere indice di un nuovo arrivo per la coppia.

Lo scatto rubato in barca

Sulla copertina dell'ultimo numero di Gente, infatti, compare una foto che ritrae la capogruppo di Italia Viva, mentre si rilassa in barca con il suo compagno, dopo essersi goduti un bagno rigenerante nelle acque di Formentera. Ed è in questo momento di relax che l'attore, sempre premuroso nei confronti della sua dolce metà, le poggia delicatamente una mano sul ventre, facendo sorgere il dubbio che Maria Elena Boschi possa quindi aspettare un bebè. Nulla di confermato da parte dei diretti interessati, sebbene la foto abbia alimentato un certo chiacchiericcio sul loro conto.

Foto del settimanale Gente

L'idea di diventare genitori

D'altro canto i due fanno coppia fissa da ormai tre anni e in un'intervista che hanno rilasciato al settimanale Chi, non hanno negato di pensare a delle nozze future, sebbene non ci sia ancora una data prescelta, dal momento che la proposta sembra essere ancora lontana. Per quanto riguarda l'idea di allargare la famiglia, invece, la coppia sembrava essere piuttosto unita, lui aveva detto in merito: "Veniamo da due famiglie semplici e molto unite, fatte di persone che hanno lavorato una vita", ha raccontato Giulio Berruti", e Boschi aveva aggiunto:

