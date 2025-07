Cecilia Rodriguez in dolce attesa: la foto con Ignazio Moser e la reazione dell’amica Giulia De Lellis

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser hanno condiviso sui social uno scatto in cui l’influencer mostra il pancione. Tra i commenti alla foto, pubblicata il 10 luglio, quello di Giulia De Lellis, anche lei in attesa del primo figlio dal compagno Tony Effe.

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser si preparano a diventare genitori. In attesa della nascita della loro prima figlia, la coppia ha condiviso sui social una foto che li ritrae abbracciati e che mette in bella mostra il pancione di lei. Tra i commenti al post anche quello di Giulia De Lellis, amica della coppia e in dolce attesa della sua prima figlia da Tony Effe.

Il commento di Giulia De Lellis al post di Cecilia Rodriguez

Lo scatto, condiviso da Cecilia Rodriguez il 10 luglio su Instagram, ritrae l'influencer con il pancione in primo piano, mentre Ignazio Moser la abbraccia da dietro, intrecciando le mani alle sue sul ventre. Sullo sfondo, un tramonto dorato che illumina il paesaggio toscano. L'attesa per l'arrivo della piccola Clara Isabel, questo il nome scelto per la bambina, è documentata passo dopo passo dai due futuri genitori, che non hanno mai nascosto la gioia per la nascita della loto primogenita. L'annuncio della gravidanza era arrivato lo scorso maggio, con un messaggio pubblicato via social: "La tua mamma e il tuo papà non vedono l'ora di conoscerti, abbracciarti, amarti e vederti crescere… a presto piccola".

Tra i tanti messaggi di affetto ricevuti sotto il post, anche quello di Giulia De Lellis, amica della coppia e a sua volta in dolce attesa, che ha commentato il post con tre cuori rossi.

L'amicizia tra Giulia De Lellis e Cecilia Rodriguez

La conoscenza tra Giulia De Lellis e Cecilia Rodriguez risale ai tempi della partecipazione al Grande Fratello, quando entrambe furono protagoniste dell'edizione VIP del 2017. All'interno del reality show le due influencer legarono molto e l'amicizia tra loro è proseguita fin ad oggi. Non è raro, infatti, vederle insieme per via degli impegni lavorativi.

Tra questi la vacanza organizzata dal team di De Lellis in cui hanno unito l'utile al dilettevole, tra momenti dedicati alla linea beauty di Giulia e attività ricreative.