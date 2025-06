La vacanza di Giulia De Lellis, Cecilia Rodriguez e Aurora Ramazzotti: qual è la location

video suggerito

A cura di Giusy Dente

Una location romantica con immenso giardino, tante attività all'aria aperta, piscina, postazioni make-up, momenti di gioco e condivisone tra amiche, brunch in giardino, gadget: Giulia De Lellis, Cecilia Rodriguez e Aurora Ramazzotti hanno trascorso delle giornate indimenticabili insieme. Ora sono rientrate alla loro quotidianità, dalle rispettive famiglie, ma sarà difficile riabituarsi al lavoro dopo il tanto relax e il tanto divertimento di questi giorni! Le tre sono state accolte e ospitate in una location incantevole.

Dove sono state in vacanza Giulia De Lellis, Cecilia Rodriguez e Aurora Ramazzotti

Le influencer sono state in questi giorni in una location da sogno. Si trattava, in realtà, di un evento organizzato proprio da Giulia De Lellis e dal suo team, per festeggiare la sua linea di make-up. Difatti le tre si sono divise tra momenti di beauty e altre attività creative manuali, dalla decorazione di candele alla preparazione di manicaretti.

Immancabile il momento dedicato al benessere di corpo e mente con la sessione di pilates. Insomma si sono cimentate con cose nuove, divertendosi insieme e prendendosi un bel momento all'insegna del benessere e della condivisione, con tante chiacchiere tra donne.

E sicuramente, cose di cui parlare ce ne erano molte! Cecilia Rodriguez e Giulia De Lellis, per esempio, sono particolarmente vicine perché hanno qualcosa di molto importante in comune sono entrambe in dolce attesa. La Tenuta Bertarello di Vetralla ha fatto da location a tutto questo. È una tenuta immersa nelle verdi colline della Tuscia viterbese dalla storia secolare: è stata costruita a fine Settecento.

Era in origine una torre di avvistamento, riadattata poi nei secoli a granaio e fienile, rimasta abbandonata poi per decenni. Il Casale è perfetto per chi cerca il riposo assoluto, per chi vuole godersi del tempo di qualità all'aria aperta, in buona compagnia. Il giardino esterno che circonda la casa circonda la casa è dotato anche di piscina e uliveto. Insomma, è un vero e proprio rifugio, dove le tre hanno potuto prendersi un momento tutto per loro.