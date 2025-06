Francesco Moser sul figlio Ignazio e la nuora Cecilia Rodriguez: “Fanno una vita tutta loro”

video suggerito

A cura di Redazione Spettacolo

Francesco Moser in una lunga intervista parla anche dei figli: Carlo, laureato alla Bocconi, e Ignazio, che con Cecilia Rodriguez si è sposato da poco e ha occupato tutte le prime pagine dei giornali di gossip. "Fanno una vita tutta loro", commenta l'ex ciclista, "Un po' mi dispiace, è l’unico perito agrario in famiglia, gli ho sempre detto che al Maso sarebbe utile. Ma i figli bisogna lasciarli liberi".

"Ignazio e Cecilia sposati da poco, fanno una vita tutta loro"

In una lunga intervista con Marco Bonarrigo per Il Corriere della sera, Francesco Moser traccia un bilancio della sua vita e inevitabilmente si sofferma anche sul suo privato. Come padre, c'è fierezza per i figli, ma anche un pizzico di amarezza per percorsi che forse avrebbe voluto diversi. Nelle sue cantine lavora il figlio Carlo, sul quale non può che spendere parole di elogio: "Si è laureato alla Bocconi, aveva un posto da manager a Ginevra in Procter & Gamble ma ha deciso di tornare alla terra. È bravissimo nel commerciale, ma di vino capisco più io". Mentre per il figlio Ignazio lo scenario si è sposato dalla terra al red carpet: "Si è sposato da poco con Cecilia Rodriguez, come avete letto su tutti i giornali di gossip. Fanno una vita tutta loro".

Moser sul figlio Ignazio: "I figli bisogna lasciarli liberi"

Il giornalista gli chiede se questo cambio di direzione gli dispiaccia, allorché Moser: "Un po’ sì. Ignazio è l’unico perito agrario in famiglia, gli ho sempre detto che al Maso sarebbe utile. Ma i figli bisogna lasciarli liberi". È un momento di estrema felicità per la coppia di neo sposi, che a breve diventeranno anche genitori. Cecilia Rodriguez ha voluto condividere la gioia della gravidanza sui social: "Ciao topolina, come tutte le cose straordinarie ti sei fatta desiderare molto ma ora eccoci qua a sentire il tuo cuoricino battere. Vedere quel bel nasino che spesso copri con le tue manine, come a non volerci rovinare la sorpresa di quando arriverai tra noi…La tua mamma e il tuo papà non vedono l’ora di conoscerti, abbracciarti, amarti e vederti crescere… a presto piccola Clara Isabel".