video suggerito

Ignazio Moser risponde al padre: “Difficile lavorare con lui. Con mia figlia Clara Isabel sarò un papà diverso” Dopo l’intervista di Francesco Moser che ha reso pubblico il suo dispiacere per la scelta del figlio che ha deciso di non occuparsi dell’azienda di famiglia, parla Ignazio Moser. Il marito di Cecilia Rodriguez ha raccontato che “è difficile avere a che fare con lui sul lavoro”. Con la figlia che nascerà presto, Clara Isabel, “sarò un papà diverso, più affettuoso”. Newsletter, podcast, live e contenuti speciali. Abbonati ora

A cura di Gaia Martino

97 CONDIVISIONI condividi chiudi

Ignazio Moser risponde al papà Francesco che in un'intervista di pochi giorni fa si è detto dispiaciuto per il figlio che ha deciso di non lavorare nell'azienda di famiglia a Maso Warth, a Trento. Il marito di Cecilia Rodriguez e papà della bimba che la showgirl porta ora in grembo, ha raccontato di aver preso la sua strada e di non essersene pentito: "È difficile avere a che fare con lui sul lavoro, in azienda".

Le parole di Ignazio Moser sul padre: "Difficile lavorare con lui"

Dopo che il padre ha reso pubblico il suo dispiacere per la scelta del figlio che ha deciso di non lavorare nell'azienda di famiglia, Ignazio Moser ha parlato di lui in un'intervista al Corriere della Sera spiegando la natura della sua decisione. "È stato un grande papà e un'icona dello sport, ma è difficile avere a che fare con lui sul lavoro, in azienda. Credo che seguire la mia strada sia stata la scelta migliore" ha dichiarato il marito di Cecilia Rodriguez che a 33 anni sta per diventare padre. Ha così continuato: "Sono curioso e ambizioso, volevo mettermi alla prova, vedere cosa c'è nel mondo al di fuori delle Cantine Moser e del Maso, uscire dalla comfort zone. Adesso, a 33 anni, mi godo quest'occasione. Più avanti potrei tornare a lavorare a Trento, in azienda. Qualcosa continuo a farlo anche ora, gestisco i clienti su Milano, mi piace il mondo del vino, non mi sono staccato completamente. E comunque cC'è mio fratello Matteo che sta facendo un grande lavoro". Tra poco la famiglia si allargherà, ha spiegato: "Adesso ci sono i nipoti, a breve la nuova nipotina Clara Isabel. So che è molto contento ed emozionato per la piccolina, anche se non lo dimostra".

"Con mia figlia sarò più affettuoso"

Facendo un paragone con il padre, definito "severo", Ignazio Moser ha spiegato che da piccolo faceva "un po' fatica a capire il lato del suo carattere, ma il rigore e la voglia di lottare sempre per emergere che mi ha trasmesso mi hanno aiutato molto nella vita". Con sua figlia, Clara Isabel, proverà ad essere un papà diverso: "Con mia figlia Clara Isabel, che nascerà a ottobre, sarò un papà diverso, più affettuoso, più libero nell'esprimere le emozioni. Su questo mio padre è sempre stato un po' bloccato, ha un mondo di emozioni bellissime dentro, fa fatica a tirarle fuori, ma con il tempo si impara a decifrarle". Poi ha concluso: "Quello che conta davvero sono i mille esempi positivi che ci ha dato come padre".