Cecilia Rodriguez è incinta, presto nascerà la prima figlia con Ignazio Moser: “Ti sei fatta desiderare”

A cura di Gaia Martino

Cecilia Rodriguez è incinta. Dopo mesi di rumors sulla gravidanza, pochi minuti fa il volto televisivo e influencer argentina ha annunciato di essere in dolce attesa. Presto nascerà la prima figlia con Ignazio Moser che si chiamerà Clara Isabel. "Come tutte le cose straordinarie ti sei fatta desiderare molto", le parole nell'annuncio su Instagram.

L'annuncio di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser

Con queste parole a corredo di una serie di scatti che raccontano i primi mesi di gravidanza, Cecilia Rodriguez ha annunciato di essere incinta di una bimba. "Ciao topolina, come tutte le cose straordinarie ti sei fatta desiderare molto ma ora eccoci qua a sentire il tuo cuoricino battere. Vedere quel bel nasino che spesso copri con le tue manine, come a non volerci rovinare la sorpresa di quando arriverai tra noi…La tua mamma e il tuo papà non vedono l’ora di conoscerti, abbracciarti, amarti e vederti crescere… a presto piccola Clara Isabel", le parole prima di fare gli auguri a tutte le mamme nel giorno della Festa della Mamma. "P.S: Auguri a tutte le mamme, soprattutto alle nostre che ci hanno dato la possibilità di essere qui", ha concluso.

Tantissimi i commenti e gli auguri arrivati per la coppia. Giulia Salemi ha scritto "Tu lo sai quanto sono felice per voi". E ancora Antonino Spinalbese ha aggiunto tante emoticon di cuori: tra i commenti anche quelli di Cecilia Zagarrigo, Valentina Ferragni, Sabrina Ghio. Ancora silenzio, per ora, per Belen Rodriguez che, stando agli ultimi gossip circolati, avrebbe litigato con la sorella.

Il desiderio di diventare genitori dopo il matrimonio

In più occasioni Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser hanno rivelato il loro desiderio di diventare genitori. Dopo le nozze nel giugno 2024, celebrate in Toscana, cercavano di allargare la famiglia e il loro sogno si è avverato. Ospite del podcast di Valentina Ferragni pochi giorni fa l'influencer argentina aveva dichiarato a proposito del marito: "Dopo 8 anni ho la conferma che è l'amore della mia vita. Ho sentito una cosa che non ho mai provato prima".