La vita privata di Marco Liorni: le nozze con Giovanna Astolfi dopo l’ex moglie e l’amore per i figli Marco Liorni nel 2014 ha sposato in gran segreto Giovanna Astolfi, madre delle sue figlie Emma e Viola. Per il conduttore di Reazione a Catena si trattò di seconde nozze: in precedenza è stato legato a Cristina, madre del suo primo figlio, Niccolò.

A cura di Gaia Martino

Marco Liorni, conduttore a capo del game show Reazione a Catena in onda su Rai Uno è sposato con Giovanna Astolfi, giornalista specializzata nel settore medico, da circa nove anni. Il loro matrimonio è stato celebrato in gran segreto in America: per il presentatore si trattò del secondo dopo la separazione dalla prima moglie, Cristina, madre del primo figlio, Niccolò. Dalla lunga storia d'amore con Giovanna sono nate le figlie Emma e Viola.

Chi è Giovanna Astolfi, la moglie di Marco Liorni

Su Giovanna Astolfi non si hanno molte informazioni. Stando a quanto si leggerebbe sul suo profilo Linkedin, lavorerebbe nel mondo del giornalismo, nel settore medico e ambientale. Di Roma, ha conosciuto Marco Liorni in radio, fu lui a raccontare il loro primo incontro:

Mentre passavo sotto gli uffici della radio, giuro che era un caso, è mancato poco che non la investissi con l’auto. Ho dovuto inchiodare. Sono sceso, abbiamo cominciato a parlare. Mi ha colpito prima di tutto il fatto che mi guardasse dritto negli occhi, e poi ho scoperto il suo carattere, che è sempre positivo. Certo, ho notato subito che era carina.

Marco Liorni con GIovanna Astolfi

Il matrimonio con Giovanna Astolfi dopo la prima moglie Cristina

Il matrimonio con Giovanna Astolfi è arrivato molti anni dopo la nascita delle loro figlie, Emma e Viola. Marco Liorni raccontò di essere stato restio alle nozze, essendosi già sposato una volta con Cristina, donna sconosciuta al piccolo schermo, madre del suo primo figlio, Niccolò. Cambiò idea e nel 2014 convolarono a nozze in gran segreto durante un viaggio negli Stati Uniti. Oggi vivono serenamente la loro quotidianità: ad unire maggiormente la famiglia il periodo trascorso a casa, in quarantena, per lo scoppio della pandemia Covid-19. "In quarantena ci siamo trovati, abbiamo ritrovato il senso della famiglia. Rimanevamo a tavola a parlare fino a tardi con le mie figlie, e poi è capitato che io e Giovanna continuassimo a farlo fino a notte fonda… Abbiamo vissuto crisi, ma il nostro rapporto non è mai appassito, anzi è rifiorito perché io so che voglio stare con lei e lei vuole stare con me. Contro tutto e contro tutti", le parole del conduttore al settimanale Oggi, nel 2021.

Chi sono Niccolò, Emma e Viola: i figli di Marco Liorni

Marco Liorni con la moglie Giovanna Astolfi e le figlie Emma e Viola

Niccolò Liorni è il primogenito di Marco nato dal primo matrimonio con Cristina. Sarebbe nato nel 1992 e sarebbe uno studente universitario ma sul suo conto non si conosce nulla. Emma e Viola sono nate dal secondo matrimonio di papà Marco con Giovanna Astolfi. La prima avrebbe 19 anni e quest'anno ha svolto la maturità, proprio per l'occasione il conduttore le ha dedicato parole d'amore su Instagram: "I professori lì davanti a te, il tumulto nello stomaco e nella testa, l'esame che non dimenticherai mai. Poi hai detto "Adesso scendo giù… voglio respirare". Dentro hai cose bellissime e quando ti ascolto sento speranza. Andrai dove ti porterà questo istinto vitale potente eppure intriso di fragilità che hai e che riuscirai ad amare proprio perché sono la terra di confine tra te e quello che sta crescendo in te". Viola, 12 anni, è la più piccola e all'asilo rischiò di morire soffocata. Il padre raccontò i fatti durante una puntata di ItaliaSì nella quale ospitò la maestra che le salvò la vita.