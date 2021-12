La vita privata di Alberto Angela, il matrimonio con la moglie Monica e l’amore per i tre figli Alberto Angela è uno dei volti televisivi più amati e apprezzati dal pubblico che ha sempre stimato anche la sua riservatezza. Sposato con Monica, da cui ha avuto Riccardo, Edoardo e Alessandro, del suo privato si conosce davvero poco.

Alberto Angela e la moglie Monica, foto di Gente

Alberto Angela è uno dei grandi protagonisti della tv, amato e ammirato dai telespettatori, ma anche da orde di vere e proprie fan che ne elogiano la bravura e la conoscenza, il divulgatore oltre a confezionare programmi di innegabile successo come dimostrato da "Stanotte a Napoli" trasmesso durante la serata di Natale, e nuovamente in onda con la nuova stagione di "Meraviglie" in giro per l'Italia, lontano dai riflettori ha una bellissima famiglia. Sposato da quasi trent'anni con sua moglie Monica, è anche padre di tre figli Edoardo, Riccardo e Alessandro ed è un uomo dai valori solidi, per cui i suoi affetti sono importantissimi e vitali.

Chi è Monica, la moglie di Alberto Angela da quasi 30 anni

I due sono sposati dal 1993, dopo essere stati fidanzati a lungo, ma hanno sempre preferito stare lontani dalla popolarità, tanto che sul conto della moglie le informazioni sono davvero poche. Il conduttore e sua moglie, però, condividono molte passioni come il nuoto, i viaggi, lo sport e anche l'arte che avrebbero permesso loro di rinsaldare un'unione già forte e basata sul rispetto reciproco, la condivisione e l'amore. Sembrerebbe, inoltre, che Monica abbia conquistato il suo Alberto grazie al suo dolce preferito: il tiramisù.

Edoardo, Riccardo e Alessandro sono i tre figli di Alberto Angela e Monica

Dal suo matrimonio, poi, sono nati tre figli Edoardo, Riccardo e Antonio. Il primo figlio, Riccardo, nato nel 1998 è quello che forse più somiglia al padre con cui condivide la passione per il nuoto, per scelta lontano dai social è difficile reperire informazioni sul suo conto. Il secondogenito, Edoardo classe 1999, ha avuto un grande successo sui social, dopo essere comparso accanto al padre e al nonno, catturando l'attenzione soprattutto del pubblico femminile che, infatti, non ha esitato a renderlo in poco tempo una piccola star, ma costringendolo a rendere privato il suo profilo. Ha studiato Scienze dei Materiali all'Imperial College di Londra. L'ultimo dei tre, Alessandro, è nato nel 2004 e ha compiuto 17 anni, dopo quanto successo al fratello maggiore anche lui si è allontanato dai social, rispettando il desiderio di riservatezza voluto dai suoi genitori.