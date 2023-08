Alberto Matano: “Ho avuto relazioni con ragazze, non erano coperture. Con una è stato un grande amore” Alberto Matano, sul settimanale Oggi, si è sbottonato sulla sua vita privata. Il giornalista ha chiarito che le fidanzate avute prima del matrimonio con Riccardo Mannino non erano “coperture”, ma veri amori, di cui uno particolarmente importante.

In un'intervista rilasciata al settimanale Oggi, Alberto Matano ha parlato della sua vita privata. Il conduttore de La vita in diretta è felicemente sposato con l'avvocato Riccardo Mannino. Ha assicurato che suo marito ha un bellissimo rapporto con i suoi genitori: "È considerato un po’ come il quarto figlio e questo genera una sorta di gara con i miei cognati".

La vita privata di Alberto Matano prima di Riccardo Mannino

Nel corso dell'intervista rilasciata a Oggi, è stato rimarcato come Alberto Matano in passato abbia avuto delle fidanzate. Il giornalista Alberto Dandolo gli ha chiesto: "Veri amori o coperture?". La replica di Matano:

Fin da piccolo ho sempre seguito quello che ero. Non ho mai messo maschere. Ho avuto relazioni con ragazze che sono durate fino a quando ho incontrato il mio attuale marito. Con una ragazza in particolare ho avuto una lunga storia. Pensi che siamo ancora molto legati. Un grande amore che nel tempo si è modificato in un sentimento speciale, unico.

L'amore per i nipoti e il sogno di scrivere un romanzo

Alberto Matano ha anche chiarito che al momento non avverte il desiderio di paternità: "Non mi manca un figlio. Ho dei nipoti fantastici che mi riempiono la vita, non vedo l’ora di passare del tempo con loro. Ogni anno d’estate ci diamo appuntamento in Calabria con la mia famiglia. È una festa". Infine, ha raccontato come si vede tra dieci anni. Il giornalista spera di continuare sulla scia della sua vita attuale, ma magari con un ritmo meno frenetico. Inoltre, vorrebbe ritagliarsi del tempo per portare a termine un romanzo che ha nel cassetto:

