video suggerito

Alberto Matano in vacanza col marito Riccardo Mannino, relax prima della nuova stagione tv Alberto Matano si gode le vacanze col marito Riccardo Mannino, in un bellissimo resort di Pantelleria. Il giornalista, dopo un anno all’insegna della presenza in tv, si concede il meritato riposo, ma nel frattempo scrive anche il suo primo romanzo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Ilaria Costabile

8 CONDIVISIONI condividi chiudi

Alberto Matano può finalmente godersi il meritato riposo dopo un anno particolarmente intenso di televisione, al timo de La Vita in diretta che, anche quest'anno, è stato uno dei contenitori più visti e seguiti del pomeriggio di Rai1. Il giornalista e conduttore tv si rilassa in compagnia del marito Riccardo Mannino, con il quale è volato a Pantelleria, prima tappa, ormai da anni delle sue vacanze.

Complice e rilassato col marito Riccardo

Come testimoniano le foto del settimanale Chi, i due si rilassano in un resort dell'isola siciliana, gestito da una coppia di amici, dove possono godere della tranquillità del posto, della natura circostante e anche dei tramonti mozzafiato che solo certe località di mare possono regalare. Il giornalista calabrese è particolarmente affezionato a questo posto e, infatti, ogni anno le sue vacanze partono proprio da qui: cinque, sei giorni per rinfrancarsi dopo un anno piuttosto intenso e faticoso, che lo ha visto impegnato non solo tutti i pomeriggi in diretta su Rai1, ma anche il sabato sera, a Ballando con le stelle, voluto fortemente da Milly Carlucci, come colui che commenta, dopo i giudici, le esibizioni, mettendo in luce dinamiche e tanto altro. Una stagione piuttosto piena, quindi, durante la quale il suo Riccardo, avvocato cassazionista di notoria fama, è stato al suo fianco. Ora, però, è tempo di trascorrere davvero qualche giorno nel più pieno relax, lontano da scadenze e ritmi frenetici.

Sebbene Matano sia in realtà impegnato in un'altra attività. Come si vede dagli scatti del settimanale, il giornalista è intento a scrivere il romanzo che sarà edito da Mondadori, probabilmente ad autunno inoltrato. Si tratta di un romanzo di formazione, una storia d'amore lunga 25 anni. Almeno questo è quanto trapelato finora. Tra una pagina e l'altra non mancano bagni, cene e momenti di spensieratezza. Dopo Pantelleria, sarà la volta della Puglia, nuovamente la Sicilia, ma stavolta in barca alle Eolie e poi, un salto nella terra natia, la Calabria, prima di tornare in studio per la nuova stagione tv.