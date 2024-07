La vacanza di Maria De Filippi in barca, dove è stata e chi era con lei

video suggerito

A cura di Ilaria Costabile

Dopo il successo dell'ultima stagione di Temptation Island, che ha sbancato agli ascolti tv, è ora che Maria De Filippi riesca a ritagliarsi del tempo per ricaricarsi e rimettersi in sesto in vista della prossima stagione televisiva che, proprio da settembre, riparte con grande slancio. Sul settimanale Chi, sono state pubblicate le foto della conduttrice, in compagnia dell'inseparabile team della Fascino, la sua casa di produzione, che sono anche tra le persone a lei più care.

Maria De Filippi si rilassa con il suo team

Come si evince dalle foto che sono state pubblicate sul settimanale Chi, la conduttrice nelle acque toscane, si trova a Giannutri, dalle parti di Grosseto, dove a bordo della sua barca sta trascorrendo dei giorni all'insegna del relax, in vista degli impegni lavorativi. Oltre all'amica storica Raffaella Mennoia, con Maria De Filippi ci sono anche Lucia Chiorrini autrice di C’è Posta per te ma che collabora anche Trono Over, poi ci sono anche Fabio Ferrara e Chiara Bray coloro che si occupano di rendere irresistibile il viaggio nei sentimenti. Ma come si può vedere dalle immagini rubate dai fotografi, De Filippi non resta un attimo ferma e dalla prua, si sposta a prendere il sole, per poi spostarsi nella parte bassa della barca, pronta a tuffarsi.

Tutti i programmi di Maria De Filippi che partiranno nei prossimi mesi

La conduttrice dopo aver trascorso qualche giorno all'Argentario andrà ad Ansedonia, nella sua villa, ma non dopo aver fatto un passaggio a Roma. Sono ben cinque i progetti in partenza, da Uomini e Donne a Tu si que vales, passando per Amici, qualche prima serata organizzata con Silvia Toffanin e, infine, la nuova edizione di Temptation Island, che quest'anno raddoppia per la gioia dei telespettatori. Nei prossimi mesi, poi, partiranno anche le registrazioni di C'è Posta per te, per completare il quadro. Insomma, c'è bisogno di una buona dose di relax, per fare il pieno di energie.