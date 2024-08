video suggerito

Le vacanze di Maria De Filippi sullo yacht super lusso, quanto spende la conduttrice tv Maria De Filippi si gode le sue vacanze a bordo dello yacht Ares, una lussuosa imbarcazione da 35 metri. Ecco quali sono i costi, svelati dal settimanale Oggi. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Ilaria Costabile

È estate anche per Maria De Filippi e la conduttrice non esita a ritagliarsi momenti di meritato relax, dopo un intenso anno televisivo. La vacanza ideale per la regina della tv è al mare, come dimostrano le foto del lussuoso yacht Ares, dove trascorre qualche settimana a largo delle acque toscane, come testimoniano anche le foto pubblicate da alcuni settimanali. Un modo per staccare completamente dalla routine, all'insegna del comfort.

Il lussuoso yacht di Maria De Filippi

La yacht, ben visibile a largo di Grosseto, con i suoi 35 metri, è un vero e proprio concentrato di lusso. Il suo valore è di 4,3 milioni di euro e per affittarlo settimanalmente, c'è bisogno di 140mila euro, ai quali andrebbero aggiunte ulteriori spese relative alla cosiddetta cambusa, quindi cibi e bevande necessarie per la navigazione, che si sommano anche al compenso del personale di bordo che, ovviamente non può mancare affinché sia tutto impeccabile. Un'imbarcazione di questo tipo, consente a Maria De Filippi e i suoi ospiti di viaggiare tranquillamente via mare e anche di concedersi delle attività, a dir poco piacevoli, come immersioni nelle calette più belle che si scorgono lungo la costa, ma consente anche di sollazzarsi nel pieno relax. Ares, infatti, è dotato di una Jacuzzi coperta, una palestra nella quale allenarsi e, infine, quattro cabine, per ospitare chiunque si desideri. Con lei, guardando le foto del settimanale Oggi, c'è anche suo figlio Gabriele Costanzo.

La prossima stagione tv di Maria De Filippi

La conduttrice si prepare alla prossima stagione televisiva. A settembre parte, infatti, una batteria di programmi su Canale 5 che la vedranno, come sempre, al timone. Da Uomini e Donne alla nuova edizione di Amici, il sabato con Tu si que vales. Poi, c'è anche la doppietta con Temptation Island, dopo il successo dell'edizione estiva. Insomma, un po' di relax, è più che meritato per la regina della tv.