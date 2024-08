Maria De Filippi: “Mi chiamano regina, ma in un attimo si cade dal trono. Il declino capita a tutti”

video suggerito

A cura di Gaia Martino

Rudy Zerbi e Maria De Filippi in onda su Radio Deejay insieme hanno risposto alle domande degli ascoltatori. La conduttrice televisiva ha raccontato di aver sognato di studiare medicina ai tempi dell'Università, "volevo fare il chirurgo", ha ammesso. Alla domanda di un fan "Hai mai pensato di fare la psicologa?", ha risposto: "Non ne sono in grado, avrei bisogno io, tutti i giorni, dello psicologo".

Le parole di Maria De Filippi

"Se ho mai pensato di fare la psicologa? No, quando ero più piccola, ai tempi dell'Università, volevo fare medicina per diventare chirurgo" ha raccontato Maria De Filippi dopo la domanda di un ascoltatore che le ha chiesto se avesse mai pensato di immergersi nella psicologia. La conduttrice ha continuato: "Poi ho fatto Giurisprudenza. Psicologa non sono in grado, ne avrei bisogno io tutti i giorni dello psicologo. Ascoltare è diverso da risolvere. Ho imparato ad ascoltare sin da piccola, non potevo parlare perché ero l'ultima. Ho imparato così, forse". Nonostante sul lavoro sia una perfetta ascoltatrice, ha rivelato che, nella vita di tutti i giorni, non riesce a restare sempre in silenzio: "Quando sono in situazioni normali, dico subito la mia. Sul lavoro sto in silenzio". Definita "la regina del sabato sera partita da Pavia" da un fan all'ascolto, ha commentato così: "Sono partita da Pavia perché mi hanno spedito a calci nel sedere, mia madre voleva che lavorassi. Lavoravo a Milano, ho avuto un'offerta da Roma e lei mi ha spedita. Al sabato sera mi ci hanno messo, non l'ho chiesto. Il titolo regina è il vostro, dipende da chi c'è dall'altra parte. È un attimo che si cade dal trono. Diventi principessa, poi suddita, poi ranocchio. Il declino capita a tutti coloro che lavorano in tv. Ad un certo punto vai giù. Quando vai giù, vai giù".

Le vacanze di Maria De Filippi: "Organizzo sempre tutto io"

Amante delle vacanze in compagnia, Maria De Filippi ha raccontato di organizzare sempre i viaggi e le attività da fare: "Io faccio sempre vacanze con gli amici, non litighiamo. Organizzo la vita degli altri, forse loro si lamentano. Ma non mi dicono niente. Burraco e padel per mio fratello, lui ha sempre più esigenze, devo accontentarlo. Devo pensare ai cani, sono queste le mie priorità". Gli altri amici con cui viaggia si adattano: "Sono tranquilli, subiscono anche loro burraco e padel" ha concluso.

