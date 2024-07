video suggerito

Alessia Marcuzzi e la vita da single a Formentera, la showgirl si gode l’estate lontano dal gossip Alessia Marcuzzi si rilassa a Formentera, uno dei suoi posti del cuore, mostrando una silhouette invidiabile. Si era parlato di un ritorno di fiamma con l’ex marito Paolo Calabresi Marconi, ma la showgirl nelle foto pubblicate dal settimanale Chi è felicemente sola. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Ilaria Costabile

13 CONDIVISIONI condividi chiudi

Alessia Marcuzzi è ormai da anni tra i personaggi più amati della televisione, per la sua simpatia e spontaneità, la showgirl è seguitissima anche sui social, dove ha mostrato in questi giorni alcune foto delle sue vacanze a Formentera, dove sfoggia un fisico invidiabile. Il settimanale Chi ha ripreso la conduttrice in alcuni momenti di relax, intenta a farsi circondare dalla natura, dopo un bagno al mare, facendosi asciugare i capelli dal vento.

Alessia Marcuzzi si rilassa in vista della prossima stagione tv

Eccola, quindi, sulle spiagge di Formentera, uno dei suoi posti del cuore, dove torna appena può, Alessia Marcuzzi si rigenera in vista di quello che sarà un anno particolarmente intenso per lei, almeno dal punto di vista professionale. La showgirl, infatti, sarà protagonista della prima serata di Rai1 con il ruolo di giudice in Tale e Quale Show, e poi le sarà affidato anche un nuovo programma, sempre nel prime time, dopo il discreto riscontro avuto da Boomerissima che ha segnato il suo rientro nella tv pubblica. D'altronde, l'abbiamo vista anche di recente ai David di Donatello e, inoltre, non sono mancate le sue ospitate da Fiorello. Marcuzzi è pronta a rientrare in tv, ma da amante della natura quale è, non poteva ignorare il richiamo del mare. Quindi, eccola in bikini con le mani a coprire il volto dai raggi di sole che le offuscano la vista, mostrando le curve di corpo allenato e curato, dal momento che da sempre lo sport e la cura di sé, fanno parte della sua routine.

Nessun ritorno di fiamma per Alessia Marcuzzi

A Formentera, però, si vociferava fosse andata in compagnia del suo ex marito, Paolo Calabresi Marconi, con il quale si è separata due anni fa, ma gli scatti del settimanale Chi dimostrerebbero che Alessia non abbia nessuna dolce compagnia. Da quando si è separata, infatti, nessun amore all'orizzonte, nessun flirt, anzi, sembra proprio che questo periodo abbia deciso di dedicarlo interamente a se stessa, senza distrazioni e circondandosi di persone che le trasmettano positività.