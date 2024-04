video suggerito

Boomerissima non avrà una terza stagione, ma Alessia Marcuzzi tornerà con un nuovo programma Stando a quanto rivela Dagospia, Boomerissima non tornerà con nuove puntate nelle prossima stagione televisiva. Pare però che la conduttrice avrà un nuovo show in seconda serata, di cui ancora non si conoscono i dettagli. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Elisabetta Murina

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Boomerissima non tornerà con una terza stagione. Il programma condotto da Alessia Marcuzzi non andrà in onda nella prossima stagione televisiva. A lanciare l'indiscrezione Dagospia, secondo cui la conduttrice avrà però un nuovo spazio in palinsesto, pensato sempre per la seconda serata.

Boomerissima non tornerà nella prossima stagione televisiva: l'indiscrezione

Stando a quanto racconta il sito di Roberto D'Agostino, Boomerissima non tornerà in onda nella prossima stagione televisiva. La prima aveva ottenuto un grande successo da parte del pubblico, mentre la seconda aveva registrato un calo in termini di ascolti. Secondo Dagospia, l'esordio s attestava intorno al 7,3% in media di share, mentre la seconda aveva segnato un meno 5.1% di share. Forse, sarebbero stati proprio questi risultati a portare alla decisione di non riproporre il programma il prossimo autunno, anche se non si conoscono le motivazioni certe. Lo show era stato ideato e condotto dalla stessa Marcuzzi, che era tornata in Rai dopo più di 20 anni con un prodotto interamente suo, ricco di ospiti sempre nuovi.

"Alessia Marcuzzi alla guida di un nuovo format per la seconda serata"

"Il programma in panchina, non la conduttrice", fa sapere poi Dagospia. Alessia Marcuzzi, quindi, potrebbe tornare nella prossima stagione televisiva con un altro format, sempre dedicato alla seconda serata, di cui però non si hanno dettagli a riguardo. La conduttrice, a breve, tornerà in tv per condurre la cerimonia dei David di Donatello 2024, insieme a Carlo Conti. Qualche mese fa, TvBlog aveva anticipato la notizia di un nuovo possibile show per Marcuzzi, pensato per il prossimo autunno: sarebbe prodotto da Fremantle Media, anche se nessun dettaglio è finora trapelato.