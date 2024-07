video suggerito

Francesco Paolantoni e Gabriele Cirilli non saranno a Tale e Quale Show 2024, Carlo Conti spiega perché Carlo Conti condurrà la nuova edizione di Tale e Quale Show, in onda da venerdì 20 settembre. Il conduttore ha spiegato perché Francesco Paolantoni a Gabriele Cirilli non torneranno quest’anno nel programma. In giuria la new entry Alessia Marcuzzi, che prenderà il posto di Loretta Goggi. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Elisabetta Murina

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Venerdì 20 settembre riparte una nuova edizione di Tale e Quale Show, in prima serata du Rai1. Carlo Conti sarà ancora una volta conduttore del programma, nel quale 11 concorrenti si cimenteranno nell'imitazione di personaggi della musica italiana e internazionale. Intervistato da SuperGuida Tv, il conduttore ha spiegato le novità di quest'anno, dall'ingresso in giura di Alessia Marcuzzi al posto di Loretta Goggi all'assenza di Gabriele Cirilli e Francesco Paolantoni.

Perché Paolantoni e Cirilli non ci saranno a Tale e quale Show 2024

Nel cast di Tale e Quale Show, per la prima volta, ci sarà anche Alessia Marcuzzi, che prenderà il posto di Loretta Goggi. Al suo fianco Cristiano Malgioglio e Giorgio Panariello, oltre a un quarto nome che cambierà di settimana in settimana. "Loretta Goggi non poteva essere sostituita con uno solo, va sostituita almeno con due, quindi uno variabile che si alternerà di settimana in settimana e la fantastica Alessia Marcuzzi fissa", ha spiegato il conduttore a proposito. Inoltre, gli spettatori non vedranno più nemmeno Gabriele Cirilli e Francesco Paolantoni, coppia fissa del programma con imitazioni sempre nuove e accurate, pronti a divertirsi e far divertire. Il motivo lo ha spiegato Conti: "Paolantoni farà Ballando con le Stelle. Gabriele Cirilli avrà uno spettacolo teatrale molto bello ed itinerante e quindi non ci saranno, ma ci saranno sicuramente altri momenti divertenti".

Il cast della nuova edizione di Tale e quale Show

Saranno 11 i concorrenti ufficiali della nuova edizione di Tale e Quale Show, che Carlo Conti ha annunciato sui social a circa due mesi dalla ripartenza del programma. Nomi del mondo della musica e dello spettacolo pronti a cimentarsi nell'imitazione di artisti del panorama italiano e internazionale. Ecco di chi si tratta: Justine Mattera, Roberto Ciufoli, Amelia Villano, Kelly Joice, Giulia Penna, Verdiana Zangaro, Carmen Di Pietro, Thomas Bocchimpani, Feysal Bonciani, Massimo Bagnato, Simone Annichiarico.