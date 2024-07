video suggerito

Il cast di Tale e Quale Show 2024, chi sono i concorrenti dello show di Carlo Conti Carlo Conti svela il cast di Tale e Quale Show pubblicando la lista degli 11 concorrenti sui social.

A cura di Andrea Parrella

Carlo Conti annuncia il cast di Tale e Quale Show 2024. Undici concorrenti che andranno a comporre il gruppo di concorrenti della quattordicesima edizione, in partenza venerdì 20 settembre, come sempre su Rai1. Tra loro ci sono nomi famosi del mondo dello spettacolo e della Tv, ma anche personaggi meno noti, come è da tradizione per il programma condotto da Carlo Conti.

Tale e Quale Show sarà, come sempre, una delle prime produzioni della stagione autunnale Rai, che verrà presentata al lancio dei palinsesti del 19 luglio. Per Conti si tratta di un'annata particolare, che fa segnare il suo ritorno alla conduzione del Festival di Sanremo dopo le tre edizioni condotte dal 2016 al 2018.

I concorrenti nel cast di Tale e Quale Show 2024

Come accaduto negli anni scorsi, Conti sceglie i social per annunciare i concorrenti, condividendo su Instagram uno screen di una nota del suo smartphone con i nomi degli 11 concorrenti: Justine Mattera, Roberto Ciufoli, Amelia Villano, Kelly Joice, Giulia Penna, Verdiana Zangaro, Carmen Di Pietro, Thomas Bocchimpani, Feysal Bonciani, Massimo Bagnato, Simone Annichiarico.

Chi sono i concorrenti di Tale e Quale Show

Per questa nuova edizione Carlo Conti punta su un mix tra volti noti e nomi freschi, provenienti dal mondo dei social, della musica, dal musical e dai talent.

Tra loro c'è Feysal Bonciani , cantante 33enne che interpreta îl personaggio di Giuda nella recente edizione del celebre musical Jesus Christ Superstar.

, cantante 33enne che interpreta îl personaggio di Giuda nella recente edizione del celebre musical Jesus Christ Superstar. Giulia Penna è invece una cantante 32enne romana, influencer molto popolare sui social, con oltre 1 milione di follower su Instagram e Tik Tok.

è invece una cantante 32enne romana, influencer molto popolare sui social, con oltre 1 milione di follower su Instagram e Tik Tok. Ci sono sia Sanremo che Amici nel passato di Verdiana Zangaro , artista 38enne che all'età di 16 anni partecipò al Festival del 2003 con il brano "Chi sei non lo so", classificandosi quarta, per poi diventare celebre nel 2013 partecipando alla dodicesima edizione di Amici di Maria De Filippi, classificandosi anche lì al quarto posto.

, artista 38enne che all'età di 16 anni partecipò al Festival del 2003 con il brano "Chi sei non lo so", classificandosi quarta, per poi diventare celebre nel 2013 partecipando alla dodicesima edizione di Amici di Maria De Filippi, classificandosi anche lì al quarto posto. Anche Thomas Bocchimpani è passato da diversi programmi Tv per costruire la sua carriera musicale. Classe 2000, nel 2013 partecipa alla quarta edizione del talent show Io canto, mentre negli anni 2016 e 2017 partecipa alla sedicesima edizione di Amici di Maria De Filippi dove accede alla fase serale classificandosi sesto, divenendo l'unico partecipante a non essere andato alla finale ma ad aver avuto un contratto discografico. Negli anni successivi ha pubblicato diversi EP e si è esibito anche ai Wind Music Awards e al Summer Festival nel 2018.

è passato da diversi programmi Tv per costruire la sua carriera musicale. Classe 2000, nel 2013 partecipa alla quarta edizione del talent show Io canto, mentre negli anni 2016 e 2017 partecipa alla sedicesima edizione di Amici di Maria De Filippi dove accede alla fase serale classificandosi sesto, divenendo l'unico partecipante a non essere andato alla finale ma ad aver avuto un contratto discografico. Negli anni successivi ha pubblicato diversi EP e si è esibito anche ai Wind Music Awards e al Summer Festival nel 2018. Quello di Kelly Joyce è un altro nome che risuonerà familiare a molti. La cantante francese ha alle spalle una lunga carriera musicale, cominciata nel 2001. In Italia la sua fama è dovuta soprattutto al successo del singolo Vivre la vie .

è un altro nome che risuonerà familiare a molti. La cantante francese ha alle spalle una lunga carriera musicale, cominciata nel 2001. In Italia la sua fama è dovuta soprattutto al successo del singolo . Già nota al pubblico di Tale e Quale Show è Amelia Villano , speaker radiofonica per RTL 102.5. In passato ha partecipato a The Voice of Italy e su TikTok si diverte con video comici e imitazioni di personaggi famosi, tra cui Belen Rodriguez. Nel 2023 è stata quarto giudice speciale per una puntata.

, speaker radiofonica per RTL 102.5. In passato ha partecipato a The Voice of Italy e su TikTok si diverte con video comici e imitazioni di personaggi famosi, tra cui Belen Rodriguez. Nel 2023 è stata quarto giudice speciale per una puntata. Più noti al grande pubblico sono i nomi di Roberto Ciufoli , attore comico e regista teatrale, famoso soprattutto per aver fatto parte del gruppo comico La premiata ditta con Francesca Draghetti, Tiziana Foschi e Pino Insegno. Ha preso parte a diverse fiction celebri, da Don Matteo a Rocco Schiavone, ma anche a molti programmi Tv, partecipando nel 2021 all'Isola dei Famosi.

, attore comico e regista teatrale, famoso soprattutto per aver fatto parte del gruppo comico La premiata ditta con Francesca Draghetti, Tiziana Foschi e Pino Insegno. Ha preso parte a diverse fiction celebri, da Don Matteo a Rocco Schiavone, ma anche a molti programmi Tv, partecipando nel 2021 all'Isola dei Famosi. Nel cast di Tale e Quale Show 2024 c'è anche Massimo Bagnato , comico noto per il suo stile nonsense che ha mostrato in vari programmi televisivi. Negli ultimi mesi è stato nel cast di Bar Stella e del programma Europlay, trasmesso da RaiPlay nel corso di Euro 2024.

, comico noto per il suo stile nonsense che ha mostrato in vari programmi televisivi. Negli ultimi mesi è stato nel cast di Bar Stella e del programma Europlay, trasmesso da RaiPlay nel corso di Euro 2024. Anche quello di Simone Annichiarico è un nome già noto al grande pubblico. Conduttore televisivo, ha presentato diverse edizioni di Italia's Got Talent e il Summer Festival nel 2013. È figlio di Walter Chiari, il celebre comico che ha voluto raccontare in un libro pubblicato nei mesi scorsi.

è un nome già noto al grande pubblico. Conduttore televisivo, ha presentato diverse edizioni di Italia's Got Talent e il Summer Festival nel 2013. È figlio di Walter Chiari, il celebre comico che ha voluto raccontare in un libro pubblicato nei mesi scorsi. E ancora Justine Mattera , showgirl, attrice, conduttrice televisiva e cantante statunitense, che abbiamo visto ospite in diversi programmi televisivi, a cominciare dalle partecipazioni televisive al fianco di Paolo Limiti, con cui è stata sposata per due anni. Di recente l'abbiamo vista spesso anche sul piccolo schermo, per ruoli ne I Bastardi di Pizzofalcone e Imma Tataranni.

, showgirl, attrice, conduttrice televisiva e cantante statunitense, che abbiamo visto ospite in diversi programmi televisivi, a cominciare dalle partecipazioni televisive al fianco di Paolo Limiti, con cui è stata sposata per due anni. Di recente l'abbiamo vista spesso anche sul piccolo schermo, per ruoli ne I Bastardi di Pizzofalcone e Imma Tataranni. E ancora Carmen Di Pietro, soubrette, attrice e personaggio televisivo che negli ultimi anni abbiamo visto prendere parte a diverse produzioni, sia in ambito Rai che a Mediaset. Celebre soprattutto per i suoi modi eccentrici e svagati, Di Pietro negli ultimi anni è stata nel cast del Grande Fratello Vip, L'Isola dei Famosi, ma anche ne Il Collegio.

La giuria dello show di Carlo Conti: Alessia Marcuzzi al posto di Loretta Goggi

Tale e Quale Show che quest'anno andrà per la prima volta in onda senza Loretta Goggi, giurata storica che alcune settimane fa ha annunciato l'addio alla trasmissione dopo 13 edizioni. Al posto suo arriverà Alessia Marcuzzi, già al fianco di Carlo Conti nella recente serata dei David di Donatello. Marcuzzi affiancherà i confermati Giorgio Panariello e Cristiano Malgioglio, con un quarto giudice a rotazione che, a differenze delle ultime edizioni in cui Conti aveva dato spazio a imitatrici e imitatori di personaggi noti del mondo dello spettacolo, dovrebbe vedere alternarsi nomi come Stefano De Martino, Pupo e Geppi Cucciari.