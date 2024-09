Chi è Feysal Bonciani, concorrente di Tale e Quale Show 2024

video suggerito

A cura di Gaia Martino

Feysal Bonciani è uno dei concorrenti della nuova edizione di Tale e Quale Show 2024. Conosciuto anche con il nome Feisal, l'attore è noto per aver interpretato il ruolo di Giuda nel musical Jesus Christ Superstar grazie al quale ha vinto numerosi riconoscimenti. Nato nel 1990, è cresciuto a Grassina, in Toscana, con i due fratelli, Niccolò e Alessandro. Ha studiato a Londra cantautorato ed è stato a lungo la voce della squadra inglese, il Tottenham.

Chi è Feysal Bonciani, la formazione come cantante e ballerino

Feysal Bonciani ha 34 anni ed è cresciuto a Grassina con i fratelli Niccolò e Alessandro. Dopo l'esame di maturità, conseguito a Firenze, cominciò il suo percorso di studi nel mondo del canto e del ballo. Ha studiato a Torino alla Gyspy Musical Academy, poi a Milano, alla MDM Academy, prima di volare a Londra dove fu proposto per un provino per il ruolo di Simba per The Lion King, ma non fu scelto. Nella capitale inglese ha proseguito gli studi di cantautorato ed è stata la voce fissa delle partite del Tottenham. A Roma si esibì davanti a Tim Rice, creatore del musical Jesus Christ Superstar, e fu scelto per il ruolo di Giuda. Il suo nome su Instagram è feysalbonciani.

La carriera: i ruoli che interpretato nei musical e i riconoscimenti

Feysal o Feisal Bonciani ha lavorato anche come doppiatore per diversi prodotti Netflix, si è poi esibito in diversi programmi televisivi come Splendida Cornice, I fatti Vostri e a Radio2 Social Club. Il ruolo di Giuda in Jesus Christ Superstar lo ha reso famoso in tutto il mondo e gli ha permesso di vincere diversi premi tra cui il 44mo Premio Internazionale Ennio Flaiano, l’Oscar del Musical Italiano come Migliore Attore Non Protagonista al Teatro Brancaccio di Roma, il premio come Miglior Artista Emergente ad Apulia Musical premiato da Stefano D’Orazio. Ha poi ricevuto le chiavi onorarie dal Sindaco di Bagno a Ripoli.

Feysal Bonciani (foto instagram)