Tale e Quale Show 2024, Verdiana è la vincitrice della finale: la classifica completa Verdiana ha vinto la finale di Tale e Quale Show, interpretando Mina. Sul podio della classifica ci sono Kelly Joyce arrivata seconda e Feisal Bonchani. A contribuire alle votazione della puntata, un quarto giudice d’eccezione: Paolo Bonolis. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Ilaria Costabile

Nella serata di venerdì 8 novembre è andata in onda la finale di Tale e Quale Show. A trionfatore sull'intera edizione è stata Verdiana che si è esibita cantando Mina. La serata è stata piuttosto scoppiettante con la presenza di un quarto giudice d'eccezione come Paolo Bonolis, che non si è fatto scappare l'occasione di fare battute. Tra i punti assegnati dai giudici, dal televoto e anche i voti che ogni artista ha assegnato a se stesso in questa serata insieme a quello dei coach, ecco la classifica definitiva, che vede sul podio oltre al vincitore anche Kelly Joyce e Feisal Bonchani.

Chi ha vinto Tale e Quale Show: Verdiana trionfa con l’imitazione di Mina

La performance di Verdiana è stata in grado di conquistare il pubblico di Rai1 e soprattutto i giudici che hanno assegnato voti piuttosto alti, sebbene non si siano risparmiati nell'enunciare qualche appunto. Non solo dal punto di vista canoro, ma anche interpretativo, Verdiana è riuscita nel suo viaggio durante lo show di Rai1 a convincere chi l'ha votata, confermando un percorso che spesse volte in queste puntate l'ha portata in vetta alla classifica, dimostrando una capacità di plasmare la propria personalità su quella dell'artista da interpretare. Per questo, la sua vittoria è la somma di tutti i voti conquistati durante gli appuntamenti precedenti.

La classifica definitiva della finale di Tale e Quale Show 2024

Di seguito, dopo l'assegnazione dei voti da parte di giudici in ogni puntata, del pubblico, anche i coach hanno avuto la possibilità di assegnare 5 punti ad uno solo dei concorrenti e hanno scelto Thomas. Ecco la classifica conclusiva dell'ultima puntata di Tale e Quale Show 2024, che tiene conto anche dei punti conquistati nelle puntate precedenti:

Verdiana Kelly Joyce Feisal Bonchani Amelia Villana Giulia Penna Thomas Simone Annicchiarico Massimo Bagnato Roberto Ciufoli Justine Mattera Carmen Di Pietro