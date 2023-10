Chi è Amelia Villano, quarto giudice a Tale e Quale Show 2023 che imita Belen Rodriguez Amelia Villano ha 27 anni ed è una cantante e speaker radiofonica per RTL 102.5. In passato ha partecipato a The Voice of Italy e su TikTok si diverte con video comici e imitazioni di personaggi famosi, tra cui Belen Rodriguez. È il quarto giudice speciale nella puntata del 6 ottobre di Tale e Quale Show 2023.

A cura di Elisabetta Murina

Amelia Villano è il giudice speciale della terza puntata di Tale e Quale Show 2023, in onda venerdì 6 ottobre su Rai1. Ex concorrente di The Voice of Italy, ha 27 anni ed è una cantante e speaker radiofonica per RTL 102.5. Sui social, soprattutto su TikTok, condivide brevi video divertenti, in cui spesso imita anche personaggi famosi, come Belen Rodriguez e Chiara Ferragni.

Chi è Amelia Villano, cantante e speaker radiofonica

Amelia Villano ha 27 anni ed è nata in provincia di Caserta. Dopo un diploma in tecnico della moda, nel 2015 si trasferisce a Roma per inseguire la sua passione, quella per la musica. Nello stesso anno entra nel cast di The Voice of Italy, gareggiando nel team di Noemi. Il canto e il mondo dello spettacolo continuano a essere il suo grande sogno, tanto che decide di frequentare l'Accademia Artisti nella Capitale, con indirizzo Cinema e Recitazione, per avere una formazione più completa possibile.

Le imitazioni sui social e il lavoro in radio

Durante il lockdown, Amelia ha deciso di aprire un profilo TikTok dove realizza sketch comici e imitazioni grazie alla sua voce. Tra i personaggi che prende più di mira, sempre con ironia, ci sono Belen Rodriguez e Chiara Ferragni, tanto che c'è chi l'ha definita una "perfetta fusione" tra le due. Il suo profilo Instagram è seguito da più di 100mila follower, mentre su TikTok ne conta quasi 400mila. Al momento fa parte del team di RTL 102.5 e lavora come speaker su RadioZeta generazione Zeta. Non solo: ha anche da poco pubblicato il suo primo singolo dal titolo The light is On, insieme a Nek Dj e accompagnata dalla sua etichetta Apollo Records.