video suggerito

Chi è Thomas Bocchimpani, cantante e concorrente di Tale e Quale Show che partecipò ad Amici Thomas Bocchimpani è uno dei concorrenti di Tale e Quale Show 2024: 24 anni, di Bassano del Grappa, in passato ha partecipato a Io Canto e ad Amici di Maria de Filippi. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Gaia Martino

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Tale e Quale Show 2024 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Thomas Bocchimpani è uno dei concorrenti di Tale e Quale Show 2024. Classe 2000, originario di Bassano del Grappa, la sua prima esperienza televisiva è arrivata con Io Canto. Il giovane cantante che imiterà i grandi artisti nello show di Rai 1 condotto da Carlo Conti ha partecipato anche alla sedicesima edizione di Amici di Maria De Filippi. Dopo il talent, pubblicò il suo primo EP, Oggi più che mai, che fu certificato disco d'oro.

Chi è Thomas Bocchimpani, da Io Canto ad Amici: la carriera del cantante

Thomas Bocchimpani ad Amici

Thomas Bocchimpani, 24 anni, di Bassano del Grappa, ha partecipato nel 2013 a Io Canto. Dopo tre anni, nel 2016, entrò nella scuola di Amici di Maria De Filippi. Arrivò al Serale ma non riuscì a conquistare la vittoria: si classificò sesto, ma fu l'unico allievo a ricevere un contratto discografico nonostante la mancata ammissione alla finale. Grazie al successo del suo EP, Oggi più che mai, tornò in tv ai Wind Music Awards e al Summer Festival, nel 2018. Nel 2023 ha partecipato a Una voce per San Marino con il brano 23:23. Su Instagram vanta oltre 300 mila followers e con loro condivide numerosi scatti di sé e dei suoi impegni lavorativi e progetti.

La musica di Thomas Bocchimpani e il suo genere musicale

La musica di Thomas Bocchimpani ha raccolto diverse sonorità: soul, elettronica, pop, e a Fanpage.it, nel 2017, raccontò di aver sempre preferito "mescolarle con il funk e l'R&B e cantare in italiano". Nel 2018, in occasione dei suoi 18 anni, pubblicò l'album Thomas 18 Edition con le sue canzoni celebri più cinque inediti nei quali parla di amore. "L'amore, in generale, è un cosa meravigliosa in grado di unire le persone, mentre per quanto riguarda il personale ho avuto qualche storia, ma adesso sono molto focalizzato sui miei obiettivi, sulla musica, e non sono alla ricerca di una compagna", disse a Fanpage.it.