Prime Video palinsesti 2024/2025: arriva Alessia Marcuzzi con la Gialappa's, confermati LOL e Dinner Club Annunciati i palinsesti Prime Video 2024/2025 con tutte le anticipazioni degli show e nuovi programmi che andranno a comporre la proposta streaming della piattaforma Amazon. Arriva Alessia Marcuzzi con la Gialappa's Band (Marco Santin e Giorgio Gherarducci), confermati LOL 5 e Dinner Club 3. Tutte le novità e i cast della prossima stagione.

Prime Video palinsesti 2024/2025: film, serie e programmi

Annunciati nuovi titoli italiani, come i film Original Natale senza Babbo, Non è un paese per single e Cuori magnetici, gli show The Traitors e Red carpet – vip al tappeto con Alessia Marcuzzi e la Gialappa's la serie animata Il Baracchino e un nuovo progetto di Maccio Capatonda, oltre ai rinnovi per una seconda stagione delle serie Gigolò per caso e Pesci Piccoli, e al ritorno di LOL: Chi ride è fuori 5 e di LOL Talent Show: Chi fa ridere è dentro S2. Il Prime Video Presents è stato inoltre l’occasione per svelare tante novità e mostrare le prime immagini esclusive delle attesissime nuove serie di Prime Video Citadel: Diana, Costiera, e delle nuove stagioni di The Bad Guy, Dinner Club 3 e Sono Lillo.

Gli show confermati e i nuovi programmi

The Traitors

Arriva in Italia il format premiato ai BAFTA e agli Emmy The Traitors, un reality show psicologico carico di suspense che terrà il pubblico incollato allo schermo grazie ad un avvincente intrigo di tradimenti e inganni. Un gruppo di personaggi famosi si aggira in una magione spettacolare sfidandosi in un gioco psicologico che prevede un costante lavoro di squadra per completare delle missioni e accumulare un montepremi in denaro. Ma fra i concorrenti si nascondono dei traditori che cercheranno di ingannare e manipolare il resto del gruppo per accaparrarsi il premio finale solo per sé, mentre gli altri, ignari di chi siano i traditori, lavorano in squadra con lo scopo di eliminarli dal gioco. La posta in palio sarà altissima e metterà alla prova la capacità di ciascuno di destreggiarsi in una fitta trama di alleanze e tradimenti. Se almeno un traditore arriverà alla fine del gioco terrà per sé l’intero montepremi, ma se tutti i traditori saranno smascherati, gli altri partecipanti ancora in gioco potranno dividersi il premio equamente. La versione italiana di The Traitors è prodotta da Fremantle Italia per Amazon MGM Studios e sarà disponibile in esclusiva su Prime Video in Italia nel 2025.

Red carpet – vip al tappeto: arriva Alessia Marcuzzi con la Gialappa's

Un’inedita sfida sul tappeto rosso sarà al centro di questo nuovo game show targato Prime Video in cui Alessia Marcuzzi sarà, non solo presentatrice, ma anche capo di un’agenzia di guardie del corpo. Sarà proprio lei ad affidare a tre squadre di bodyguard la missione di scortare sino alla destinazione finale cinque celebrities facendole rimanere a tutti i costi sul tappeto rosso che si srotola ai loro piedi. Ad accompagnare le improbabili gesta dei malcapitati, tra ostacoli fisici, imprevisti inattesi e divertenti disturbatori che intralceranno il loro percorso, ci sarà l’inesorabile commento della Gialappa’s Band (Marco Santin e Giorgio Gherarducci). La celebrità che metterà piede fuori dal tappeto rosso anche solo per un attimo, perderà una delle sue guardie del corpo. Vincerà la squadra che per prima riuscirà a scortare la sua star fino alla destinazione finale senza intoppi. Prodotto da Blu Yazmine per Amazon MGM Studios e basato su un format di Nippon TV, sarà disponibile su Prime Video nel 2025.

LOL: Chi ride è fuori S5 & LOL Talent Show: Chi fa ridere è dentro S2

Confermato il ritorno per la quinta stagione dello show dei record LOL: Chi ride è fuori con un nuovo cast di dieci grandi comici e professionisti della risata che affronterà la temuta sfida a rimanere seri per sei ore consecutive provando a far ridere gli avversari, per aggiudicarsi un premio finale di 100.000 euro a favore di un ente benefico scelto da chi vincerà. Anche in questa stagione il decimo sfidante nell’arena di LOL: Chi ride è fuori sarà uno fra i comici professionisti e amatoriali che si esibiranno davanti a una giuria d’eccezione nella seconda stagione di LOL Talent Show: Chi fa ridere è dentro. Elio e Katia Follesa, tra i protagonisti più amati delle passate edizioni di LOL, torneranno a vestire i panni di giurati e a loro si unirà Lillo Petrolo. Mentre Mago Forest, anche lui veterano del comedy show, accompagnerà i giudici alla ricerca del prossimo concorrente di LOL.

LOL: Chi ride è fuori è un adattamento del format originale “Documental” creato da Hitoshi Matsumoto, licenziato da Yoshimoto Kogyo e replicato con enorme successo su Prime Video in decine di Paesi nel mondo. LOL: Chi ride è fuori S5 e LOL Talent Show: Chi fa ridere è dentro S2 sono prodotti da Endemol Shine Italy per Amazon MGM Studios e saranno disponibili in esclusiva in tutto il mondo su Prime Video nel 2025.

Dinner Club 3: il cast con De Sica, Fanelli e Papaleo

Dopo il successo delle prime due stagioni, torna Dinner Club, l’innovativo food travelogue di Prime Video ideato e prodotto in Italia, e promette grandi sorprese e di nuovo un cast straordinario di volti amatissimi dal pubblico. Questa volta gli attori Christian De Sica, Emanuela Fanelli e Rocco Papaleo si metteranno in viaggio con lo Chef stellato Carlo Cracco, e tutti insieme affronteranno un avventuroso grand tour culinario nel Belpaese che li porterà alla scoperta di gusti, volti e tradizioni lungo l’Appia Antica, partendo da Roma e attraversando Lazio, Campania e Basilicata, per poi arrivare a Brindisi.

Accanto a loro nelle cene ci saranno le guest star d’eccezione e soci onorari del Dinner Club, Antonio Albanese e Sabrina Ferilli. Ma quest’anno ci sarà anche uno straordinario “imbucato a cena”, Corrado Guzzanti, nel ruolo di osservatore speciale del Dinner Club. La terza stagione di Dinner Club è prodotta da Banijay Italia per Amazon MGM Studios e sarà disponibile dal prossimo 21 novembre in esclusiva su Prime Video in oltre 240 Paesi e territori nel mondo.