video suggerito

Fedez fuori da LOL, la quinta edizione dello show di Prime andrà in onda senza il suo storico conduttore Fedez non farà parte del cast della quinta edizione di LOL – Chi ride è fuori. In occasione della presentazione alla stampa dei nuovi palinsesti di Prime, è stata confermata una nuova stagione dello show senza pare la presenza dell’artista, conduttore del format dal 2021. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Stefania Rocco

9 CONDIVISIONI condividi chiudi

Fedez non prenderà parte alla prossima stagione di LOL – Chi ride è fuori. In occasione della presentazione alla stampa dei nuovi palinsesti di Prime Video, il titolo è stato riconfermato come uno dei format di punta del 2025, anche in considerazione del successo raccolto fino a oggi anche in virtù dei vari cast stellari sui quali lo show ha potuto contare, Fedez compreso. Ma se LOL 5 è stato confermato, non c’è stata alcuna dichiarazione a proposito del ritorno in video di Fedez, reduce dalla separazione da Chiara Ferragni e dal chiacchierato caso legato all’aggressione del personal trainer Cristiano Iovino.

Fedez su Prime anche con The Ferragnez

Con l’uscita dal cast di LOL, rischia di interrompersi la collaborazione, fino a oggi prolifica, tra Fedez e Prime Video. Oltre a condurre il reality della risata fin dalla sua prima edizione nel 2021, Fedez era protagonista insieme alla ex moglie Chiara Ferragni della serie The Ferragnez che, ovviamente, non avrà una nuova stagione data l’interruzione burrascosa del matrimonio tra i due, minato anche dallo scandalo pandoro che ha investito l’imprenditrice digitale. Prime Video non ha fatto alcun riferimento all’ex coppia d’oro dello showbiz, nemmeno per uno spin-off che racconti i momenti immediatamente precedenti alla crisi e alla successiva separazione.

Confermata la nuova stagione di LOL Talent Show – Chi Fa Ridere è Dentro

Oltre a confermare la quinta stagione di LOL – Chi ride è fuori, Prime Video ha fatto sapere che si rifarà una nuova edizione di LOL Talent Show – Chi Fa Ridere è Dentro, format condotto dal Mago Forest con Katia Follesa, Elio e Lillo Petrolo in giuria. Si tratta di una specie di “presule” dello show principale che consente alla giuria di scegliere il decimo concorrente in grado di sfidare i “big” in gara.