FarWest fa un’inchiesta sulla beneficenza di Fedez e Chiara Ferragni mette il video tra i preferiti

Fedez è finito nell'occhio del ciclone per una inchiesta proposta da FarWest, il programma condotto da Salvo Sottile. Si riferisce al libro di favole "Quando sarai grande" per l'associazione Heal Onlus che promuove la ricerca sui tumori cerebrali infantili. Chi ha realizzato l'inchiesta parla di una "Balocco pro tempore", in riferimento all'inchiesta che ha di fatto messo in ginocchio l'impero di Chiara Ferragni. Proprio questa inchiesta, rilanciata dai canali di FarWest, è stata aggiunta ai preferiti da Chiara Ferragni come testimoniato da una storia pubblicata da Salvo Sottile. L'inchiesta sarà proposta questa sera alle 21.20 su Rai3

La replica di Fedez

L'inchiesta e le definizioni non sono piaciute a Fedez che, tramite i suoi avvocati, ha diffidato la trasmissione. Poi Fedez ha precisato:

Esistono enti a tutela dei consumatori che sanciscono se la comunicazione è stata fatta correttamente o scorrettamente. E nessun tribunale mi ha detto che io ho sbagliato quella attività. Sono stati donati dei soldi. Né l’Antitrust, né altro ente ha mai detto nulla. Magari dono più di quello che vendo. Ho donato 15 mila euro. Mi sembra abbastanza lampante quello che si sta cercando di fare, ovvero rovistare in tutte le mie attività di beneficenza cercando di trovare il pelo nell’uovo. L’attività è stata fatta, i soldi sono stati donati e né l’Antitrust né nessun altro tipo di ente ha mai detto nulla.

Anche Selvaggia Lucarelli ha commentato quello che si vede nelle anticipazioni pubblicate sul canale ufficiale del programma. Il commento della giornalista del Fatto Quotidiano: "Fedez, in presenza del presidente del Codacons che ora indossa maglietta con il volto del rapper, non risponde alle domande di una giornalista di Rai3 (del programma FarWest) sulla sua opaca beneficenza per i terremotati di Amatrice e non solo. Domani sera, nonostante le diffide dei suoi avvocati, il programma andrà in onda.