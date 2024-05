video suggerito

Cosa sappiamo della rissa in discoteca fra Fedez e Cristiano Iovino e cosa c’entra Ludovica Di Gresy Sarebbe Ludovica Di Gresy la causa della rissa scoppiata in discoteca fra Fedez e Cristiano Iovino: i carabinieri indagano per capire se il rapper era presente al pestaggio del personal trainer. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Fabrizio Capecelatro

Il personal trainer Cristiano Iovino è salito di nuovo alla ribalta della cronaca: questa volta non per il presunto flirt con Ilary Blasi, ma per una rissa in discoteca a Milano a cui avrebbe preso parte anche Fedez e perché poi è stato vittima di un pestaggio da parte degli ultras del Milan che, secondo la Procura, potrebbe essere una spedizione punitiva proprio in seguito al diverbio con il rapper.

Perché Cristiano Iovino è stato picchiato

Cristiano Iovino è un personal trainer di professione, molto conosciuto nella zona di Roma Nord. Ma negli ultimi anni si è affermato in tutta Italia soprattutto per la sua attività di influencer, a cui affianca quella da imprenditore. Questo lo ha portato ad spostarsi dalla capitale verso Milano, dove attualmente abita in zona Portello.

È diventato particolarmente famoso a causa di un presunto flirt con la conduttrice Ilary Blasi, all'indomani della sua rottura con Francesco Totti. Ora è di nuovo su tutti i giornali perché nella notte tra 21 e 22 aprile è stato aggredito nei pressi della sua abitazione milanese, in via Marco Ulpio Traiano.

L'aggressione ha da subito destato qualche sospetto nei carabinieri del nucleo Radiomobile e della Stazione Moscova, in quanto non è stato derubato di nulla. Da subito i militari hanno quindi concentrato le indagini sull'ipotesi di una spedizione punitiva nei suoi confronti e così hanno scoperto che a picchiare il personal trainer è stato un gruppo di ultras del Milan.

Di Iovino è nota la fede calcistica per la Lazio (elemento che peraltro aveva destato scalpore ai tempi del presunto flirt con Ilari Blasi), ma secondo inquirenti questo non poteva essere sufficiente a scatenare una tale violenza. Quindi, continuando a indagare, i carabinieri hanno scoperto che quella stessa sera Iovino aveva avuto una rissa alla discoteca The Club di Milano.

Cosa c'entra Fedez con l'aggressione

Interrogando i buttafuori del locale, gli investigatori di via della Moscova hanno scoperto che la rissa sarebbe stata con Fedez e sarebbe sorta per via di una ragazza. Si tratta di Ludovica Di Gresy, una 22enne di Milano già vista in compagnia del rapper, appena uscito dal matrimonio con Chiara Ferragni, in altre occasioni. Sarebbe stata lei a far scoppiare, forse anche involontariamente, un diverbio fra i due che poi è sfociato in rissa.

Subito sono intervenuti i buttafuori della discoteca The Club e hanno portato all'esterno del locale le persone coinvolte, poi avrebbero chiamato il 112. Quando le pattuglie sono arrivate sul posto, non avrebbero trovato più nessuno, ma gli addetti alla sicurezza assicurano che nella rissa fossero coinvolti sia Iovino che Fedez. E sono pronti a dimostrarlo con le telecamere di sorveglianza.

Poco dopo, a qualche chilometro di distanza da largo La Foppa, il personal trainer è stato aggredito da un gruppo di circa sei persone davanti al palazzo in cui vive. Anche qui c'erano gli addetti alla vigilanza (un custode notturno e una guardia giurata) i quali avrebbero visto anche Fedez sul minivan che ha portato gli aggressori fino a via Traiano. E anche in questo caso i video di sorveglianza potrebbero confermarlo.

Inoltre a sostenere la tesi di un possibile coinvolgimento di Fedez nella spedizione punitiva contro Iovino ci sarebbe anche il fatto che Fedez fosse al The Club in compagnia di alcuni ultras del Milan, in particolare Christian Rosiello che spesso gli fa da bodyguard. Ora sarà compito degli inquirenti, coordinati dalla sostituta procuratrice Michela Benedetta Bordieri, a doverlo appurare.