Chi è Cristiano Iovino, personal trainer e presunto amante di Ilary Blasi Cristiano Iovino, 36 anni, personal trainer di professione, è il presunto amante di Ilary Blasi. La conduttrice racconta di aver preso con lui solo un caffè, mentre il diretto interessato parla di “frequentazione intima”. Nel suo passato sentimentale presunti flirt con Sabrina Ghio, Zoe Cristofori e Oriana Marzoli. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Elisabetta Murina

45 CONDIVISIONI condividi chiudi

Cristiano Iovino è "l'uomo del caffè" con Ilary Blasi, che avrebbe scatenato la gelosia di Francesco Totti. Stando a quanto ha raccontato la conduttrice nel suo documentario Unica, tra loro ci sarebbe stato solo un caffè, mentre il diretto interessato ha raccontato a Il Messaggero: "Tra noi c'è stata una frequentazione intima". Ora al cento dei gossip, Iovino è un noto personal trainer romano, ha 36 anni e sarebbe un grande appassionato di calcio.

Chi è Cristiano Iovino, personal trainer di professione

Cristiano Iovino vive a Roma, ha 36 anni ed è un personal trainer, che allena diversi personaggi noti. Pare sia anche un grande tifoso della Lazio e che frequenti spesso lo stadio. Stadio che, per anni, è stata la "casa" di Francesco Totti, ex marito di Ilary Blasi ed ex capitano della Roma. Per il resto, sul suo conto, non si hanno molte altre informazioni. Il suo profilo Instagram, probabilmente uno nato dopo i gossip che l'hanno travolto, conta poco meno di 500 follower ed è privato. Dalle sue foto che circolano sui social, si vede come sia attento al proprio aspetto fisico e con diversi tatuaggi sulle braccia e in altre parti del corpo.

La presunta relazione con Ilary Blasi: i messaggi e gli incontri segreti

Il nome di Cristiano Iovino venne associato per la prima volta a Ilary Blasi nell'agosto 2022, poco dopo l'annuncio della rottura con Francesco Totti. A parlarne è il Corriere della Sera, che fa riferimento a uno scambio di messaggi tra la conduttrice e il personal trainer, che l'ex capitano della Roma avrebbe scoperto. Messaggi che sarebbero stati "abbastanza eloquenti", quindi sufficienti a far capire che tra loro poteva esserci qualcosa in più di una semplice amicizia.

I due si sarebbero anche visti per un caffè, stando a quanto ha raccontato la conduttrice in Unica, alla presenza di un'amica di lei: "Questo ragazzo faceva una vita particolare e ci incuriosiva ma lo abbiamo visto solo per 40 minuti a casa sua, che era vicina alla stazione dalla quale avremmo dovuto prendere il treno".

La vita privata di Cristiano Iovino: le ex Sabrina Ghio e Giulia De Lellis

Oltre che per Ilary Blasi, Cristiano Iovino è finito al centro dei gossip anche per altri flirt con personaggi noti nel mondo dello spettacolo e non solo. Di recente, ad esempio, il settimanale Chi lo ha paparazzato con la modella Chiara Celsi in un noto ristorante di Milano. I due apparivano piuttosto complici e vicini.

Cristiano Iovino con Chiara Celsi (Foto da Chi)

Nel suo passato anche un nome noto ai reality, quello di Oriana Marzoli, che ha partecipato al Grande Fratello Vip nel 2022. L'influencer spagnola sarebbe infatti la sua ex fidanzata. Scavando ancora più indietro, emerge poi il nome di Sabrina Ghio, ex ballerina di Amici nel 2003: tra loro c'è stato un flirt nel 2015, ufficializzato da alcuni scatti pubblicati da lei su Instagram, che non lasciavano spazio a dubbi. E ancora ci sarebbe stata Zoe Cristofori e Giulia De Lellis nel 2018, che però all'epoca aveva smentito.

Cristiano Iovino e Sabrina Ghio nel 2015