Oriana Marzoli sarebbe l’ex fidanzata di Cristiano Iovino, presunto flirt di Ilary Blasi Oltre a Spinalbese, nel mirino di Oriana sarebbero finiti già altri uomini associati a donne dello spettacolo. Parliamo di Cristiano Iovino, il personal trainer che finì nel ciclone del gossip per un presunto flirt con Ilary Blasi, e l’ex naufrago Luca Daffrè.

A cura di Giulia Turco

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Grande Fratello Vip 2022/2023 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Oriana Marzoli è nella Casa del GFVip da poche settimane, ma si è già conquistata la simpatia del pubblico. La sua sfrontatezza e l’ironia sono la chiave vincente nelle dinamiche amorose del loft e la vicinanza ad Antonino Spinalbese sta mettendo davvero in subbuglio gli equilibri tra le coinquiline. Nuove rivelazioni sulla sua vita privata ora fanno luce su presunti ex fidanzati parecchio famosi.

Oriana Marzoli ex fidanzata do due volti noti dello spettacolo

C’è chi è pronto a scommettere che Oriana darà il via ad un interessante affaire amoroso con Antonino Spinalbese, fidanzato di Belen. A quanto pare però, nel mirino dell’influencer sudamericana sarebbero finiti in passato già altri uomini che sono stati associati a donne dello spettacolo. Parliamo innanzitutto di Cristiano Iovino, il personal trainer che finì nel ciclone del gossip per un presunto flirt con Ilary Blasi. A rivelarlo, è la TikToker Samara Tramontana in una diretta con Casa Chi. “Oriana parla molto bene italiano perché lei è stata con due volti italiani molto noti. Cristiano Iovino, che è l’ex o presunto tale di Ilary Blasi, e Luca Daffrè”, che ha fatto L’Isola dei famosi e Uomini e Donne. In quanto all'ex naufrago, verificheremo se la storia è effettivamente avvenuta, mentre sarà più difficile che si esponga Iovino.

Quando Cristiano Iovino venne travolto dal gossip Totti Blasi

Il personal trainer infatti non aveva preso di buon grado l'attenzione mediatica che lo ha travolto e immischiato nell'affaire Totti Blasi. Il suo nome era uscito a proposito di presunti messaggi che l'ex Capitano avrebbe trovato sul cellulare di Ilary durante il loro periodo di crisi. Se in un primo momento Iovino aveva preferito rimanere il silenzio, infine aveva smentito pubblicamente ogni ipotesi, con una nota diffusa sui suoi profili: "Il signor Cristiano Iovino invita tutti gli operatori dell'informazione a non dare credito alcuno a chi lo addita, mediante ricostruzioni false e strumentali, come protagonista di vicende dalle quali è del tutto estraneo. Precisa di conoscere la signora Blasi meramente in quanto amica di conoscenti comuni, tra i quali la sua agente Graziella Lopedota".