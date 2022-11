Antonino Spinalbese bacia Oriana Marzoli dopo la puntata del GF Vip: “Così si dà la buonanotte” Nella notte, dopo la puntata del GF VIP, Antonino Spinalbese ha baciato Oriana Marzoli: i due sul letto si sono dati il bacio della buonanotte, “Così si fa” ha detto l’hair stylist, poi lei si è avvicinata nuovamente per dargliene un altro.

A cura di Gaia Martino

Tra Oriana Marzoli e Antonino Spinalbese sta nascendo un amore? Dall'ingresso della new entry l'hair stylist sembra aver ritrovato uno spirito nuovo nella Casa del GF Vip: ha messo da parte Giaele De Donà, che non ha nascosto il suo dispiacere, per dare spazio a nuove conoscenze. Dopo la puntata di ieri sera nella quale la venezuelana ha confermato di provare un interesse, prima di andare a dormire si sono scambiati un bacio: "Così si dà la buonanotte" hanno commentato.

Il bacio tra Antonino Spinalbese e Oriana Marzoli

Antonino Spinalbese e Oriana Marzoli prima di andare a dormire si sono baciati: nei video che circolano su Twitter si vede l'hair stylist e il volto televisivo spagnolo insieme sul letto. Lui si avvicina per darle un bacio sulla bocca: "Così si dà la buonanotte" – le dice – "Ora vado a dormire". Luciano Punzo che era al loro fianco ha commentato: "Adesso questa vuole sco*are". Si mettono a ridere poi lei si avvicina di nuovo per baciarlo, prima di andare via cacciata da Luciano.

Un altro gesto inaspettato è arrivato da Oriana Marzoli che dopo aver baciato Antonino Spinalbese ha dormito nello stesso letto con Antonella Fiordelisi con la quale ha sempre litigato. L'influencer campana a quanto pare ha deciso di non condividere il letto con il fidanzato Edoardo Donnamaria.

Il confronto tra Antonino e Giaele De Donà dopo la puntata

Dopo la puntata di ieri sera Giaele e Antonino si sono confrontati in cortile: la modella dopo l'incontro con il padre che le ha consigliato di rispettare il marito Brad Beck, ha deciso di fare un passo indietro. "Possiamo vivere la nostra amicizia in modo sereno, le mie priorità ora sono riparare quello che c'è con mio marito, vivermi questa esperienza e la nostra amicizia" ha detto al suo inquilino. Antonino è apparso comprensivo dimostrandole di volerle bene.