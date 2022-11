Oriana Marzoli confessa l’interesse per Antonino: “Mi dà fastidio vederlo con Giaele” Giaele ribadisce di essere gelosa della complicità che Antonino ha instaurato con la new entry Oriana. Lei, se fino ad ora non si era mai sbilanciata, confessa di essere interessata a Spinalbese anche se è ancora presto per lanciarsi in una relazione con lui.

È nella Casa da pochi giorni, ma tra Oriana Marzoli e Antonino Spinalbese è già scattata un’attrazione fatale. I due sono sempre più vicini e complici, per il dispiacere di Giaele che si è sentita messa da parte dal suo miglior complice e confidente nella Casa. La verità è che per Antonino nutre interessi ben più profondi e la nuova conoscenza sta mettendo in discussione il loro rapporto.

La gelosia di Giaele per Antonino e Oriana

Gli ultimi giorni ne sono stati una prova: Giaele soffre della complicità nata tra Antonino e l’influencer sudamericana. I due si sono chiusi in magazzino in settimana, lasciandosi andare a confessioni personali. “Ci tengo ad essere sincera e onesta col pubblico. Sì, a me Antonino piace, ma i sentimenti che provo per mio marito sono altri”, assicura Giaele in puntata. “Non nascondo che rosico quando vedo Antonino e Oriana. Ci siamo detti delle cose importanti, non mi aspettavo questo distacco totale da parte sua”.

Oriana confessa di avere un interesse per Antonino

Dal canto suo Antonino si giustifica tirando in ballo in marito di Giaele, spiegando di non volersi intromettere in una vicenda che potrebbe mettere entrambi in difficoltà. Come sappiamo infatti, il marito di Giaele Bradford Back si è fatto sentire tramite una lettera, spiegando di essersi risentito non poco per le attenzioni che la moglie sta regalando ad Antonino.

Interpellata da Signorini, Oriana dà la sua opinione. Alla domanda secca se abbia un intercesse per il concorrente confessa: “È un bellissimo ragazzo, mi fa divertire tantissimo, ma sicuramente è presto per dire se voglio qualcosa da lui”. Eppure per la prima volta confessa di sentirsi infastidita quando Antonino torna tra le braccia di Giaele: “Sì, devo ammettere che mi dispiace molto”. Verità svelata, che la rivalità abbia inizio.