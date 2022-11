Giaele De Donà gelosa del rapporto tra Antonino e Oriana al GF Vip: “Mi sento presa per il cu*o” Giaele De Donà è arrabbiata con Antonino Spinalbese: la concorrente del GF Vip, dopo essersi spazientita con Oriana Marzoli che ha tentato di conoscere i motivi del suo distacco dall’hairstylist, ha confessato a Patrizia e Pamela di essere gelosa del rapporto tra lui e la nuova arrivata. “È entrata lei e ha smesso di darmi anche il buongiorno”.

Ieri sera nella Casa del Grande Fratello Vip Oriana Marzoli ha cercato di indagare sul rapporto tra Giaele De Donà e Antonino Spinalbese, ma le sue domande hanno generato una discussione accesa in cortile. La modella è delusa dal comportamento dell'hair stylist, colpevole secondo lei di aver sminuito la loro amicizia. "Non sono arrabbiata con lui, mi è indifferente" ha inizialmente detto alla venezuelana. Ma le domande insistenti hanno fatto spazientire la De Donà: "Basta, non voglio parlare". Poi a Pamela Prati e Patrizia Rossetti ha confessato: "Sono gelosa del loro rapporto".

Le domande di Oriana Marzoli a Giaele De Donà

Oriana Marzoli ieri sera ha tentato di scoprire i motivi per i quali Giaele De Donà è così arrabbiata con Antonino Spianalbese. "Quando una persona mi delude, passo alla trasparenza. Lui lo sa perché sto così" la prima risposta della modella. "Perché sei arrabbiata? Non vi vedo più insieme, ti ha fatto qualcosa?" ha continuato la venezuelana, senza ottenere però le risposte desiderate. "Non voglio mettermi a fare lo show, se una persona è interessata a saperlo viene a chiedermelo direttamente. Lui lo ha capito perché sto così, se non lo ha capito può chiedermelo direttamente, una persona matura farebbe così" le parole di Giaele, visibilmente infastidita. "Ti ha dato fastidio la clip?" ha chiesto Oriana, "No" la risposta secca che non ha però convinto nessuno.

La gelosia di Giaele De Donà

In realtà la De Donà sarebbe infastidita dal rapporto che lega Spinalbese e Oriana: a Pamela Prati e Patrizia Rossetti ha confessato di soffrire del fatto che lui l'abbia messa da parte, considerandola un'amica come Antonella Fiordelisi. "Lui per 50 giorni diceva quanto mi voleva bene, quanto ci tiene a noi. È entrata una ragazza e ha smesso di darmi anche il buongiorno". Ha continuato infuriata: "L'altro giorno mi ha detto che abbiamo un rapporto bello come quello che lui ha con Antonella, non è così. A lui ci tengo, non sono gelosa di lui e Oriana, sono gelosa del nostro rapporto. Mi metti da parte, non mi dai più il buongiorno: per lui sono tutte uguali, io dò valore ai rapporti umani".

Ha continuato ancora, sbottando con le sue inquiline: "Arrivare addirittura a non parlarmi più, mi sento presa per il cu*o. Io sono presa, non è un segreto. Il piacere però è diverso dal sentimento. L'amore che provo per mio marito non è paragonabile".