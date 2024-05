video suggerito

Cristiano Iovino picchiato dagli ultras del Milan: “C’era anche Fedez durante il pestaggio” Alcune testimonianze e la immagini delle telecamere collocherebbero Fedez nel palazzo in cui è stato aggredito Cristiano Iovino. Il pestaggio sarebbe avvenuto poco dopo una rissa in discoteca fra i due. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Fabrizio Capecelatro

Secondo alcuni testimoni e soprattutto in base alle registrazioni delle telecamere di sorveglianza del palazzo fuori dal quale è avvenuto il pestaggio, Fedez sarebbe stato presente durante la spedizione punitiva degli ultras del Milan contro Cristiano Iovino. In effetti l'aggressione sarebbe avvenuta poco dopo una rissa in una discoteca di Milano fra il rapper e il personal trainer. Ma ricostruiamo i fatti.

Cristiano Iovino picchiato dagli ultras del Milan

Cristiano Iovino, diventato famoso per aver preso un caffè con Ilary Blasi che ha lasciato supporre a un flirt (non confermato) fra i due, è stato aggredito da circa sei o sette persone nei pressi del suo palazzo in via Traiano a Milano, in zona Portello. L'aggressione è avvenuta la notte fra domenica 21 e lunedì 22 aprile mentre il personal trainer tornava a casa dopo una serata passata nella discoteca The Club, di largo La Foppa.

Secondo quanto hanno ricostruito le indagini della Procura della Repubblica di Milano, quella sera in discoteca Iovino avrebbe avuto un diverbio con Fedez, anche lui presente al The Club, culminato con una rissa fra i due. I buttafuori della discoteca li avrebbero messi alla porta entrambi, insieme ad altri, ma avrebbero raccontato ai Carabinieri del loro coinvolgimento.

Successivamente ci sarebbero stati numerosi contatti telefonici fra Federico Lucia e Iovino per chiarire quanto accaduto. Ma il chiarimento potrebbe essersi concretizzato in una spedizione punitiva.

Fedez ha partecipato all'aggressione a Iovino?

La sicurezza privata del complesso residenziale di via Traiano, dove vive Iovino, è convinta di aver riconosciuto, fra le persone scese dal minivan per aggredire il personal trainer, anche Fedez. Le due guardie giurate dicono di averlo riconosciuto subito e perfino di averlo visto in compagnia di una ragazza bionda. Lei sarebbe stata la causa anche della rissa, avvenuta poco prima, nella discoteca The Club.

A confermare la testimonianza, che sarebbe stata già depositata nero su bianco, dei due vigilantes, ci sarebbero anche le telecamere dello stesso complesso residenziale. Non solo: dall'analisi delle telecamere della discoteca, invece, emergerebbe che Fedez fosse in compagnia di Christian Rosiello, ultrà della Curva Sud milanista e suo bodyguard, un altro paio di ultras rossoneri.

Anche questo elemento collega in qualche modo il rapper, che per ora non è indagato, alla spedizione punitiva contro Iovino. e da parte sua e del suo staff al momento non è arrivata ancora nessuna conferma e nessuna smentita.