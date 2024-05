video suggerito

Fedez e Cristiano Iovino trovano un accordo dopo l’aggressione: il personal trainer non denuncerà Il rapper Fedez e il personal trainer Cristiano Iovino avrebbero raggiunto un accordo transattivo, sulla base del quale Iovino rinuncerebbe a eventuali azioni penali nei confronti del cantante. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Ilaria Quattrone

Il rapper Fedez e il personal trainer Cristiano Iovino avrebbero raggiunto un accordo transattivo, in base al quale tra le altre cose, Iovino rinuncerebbe a eventuali azioni penali nei confronti del cantante. A confermarlo all'agenzia Ansa sarebbero alcune fonti legali.

La notizia sarebbe arrivata dopo un'anticipazione comparsa sul sito di Fabrizio Corona Dillinger News relativa all'aggressione ai danni di Iovino che sarebbe avvenuta nella notte tra il 21 e il 22 aprile a Milano. L'uomo sarebbe stato picchiato da un gruppo di otto-nove uomini.

Durante questo pestaggio sarebbe stato presente lo stesso Fedez, che sarebbe stato riconosciuto dai vigilantes. Il portiere di notte e la guardia giurata che erano in servizio nel complesso residenziale di Via Marco Ulpio Traiano, in zona Portello, avrebbero dichiarato ai carabinieri che tra le persone ci sarebbe stato proprio il famoso cantante.

L'artista è indagato dalla Procura di Milano per rissa, lesioni e percosse in concorso. Se entro la fine di luglio, Iovino non presenterà denuncia – cosa che non dovrebbe fare con la transazione siglata – le accuse di lesioni e percosse cadranno. Potrebbe quindi rimanere solo quello di rissa.

Prima dell'aggressione, Fedez e Iovino avrebbero avuto un diverbio all'interno del locale The Club. Il motivo non è ancora noto: sarebbe infatti stato smentito il movente relativo a un possibile litigio per Ludovica Di Grasy. All'interno della discoteca, sarebbero intervenuti i buttafuori che li hanno obbligati a uscire. Sarebbe poi nato uno scambio di messaggi tra il cantante e il personal trainer e infine ci sarebbe stato l'incontro nei pressi dell'abitazione di Iovino. Quest'ultimo avrebbe rifiutato di farsi trasferire in ospedale.