Fedez con una misteriosa bionda al party di Capo Plaza, chi è la ragazza del video che ha scatenato il gossip In queste ore, è diventato virale un video che ritrae Fedez mentre chiacchiera con una ragazza bionda al party di Capo Plaza. Lei sarebbe Ludovica Di Gresy: “Ragazza dell’alta borghesia milanese”. Secondo Dagospia, il cantante e la donna non sarebbero andati via insieme. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Daniela Seclì

Da quando Fedez ha ufficializzato la fine del matrimonio con Chiara Ferragni, in un'intervista rilasciata alla trasmissione Belve, si è alzata l'attenzione del gossip sulla vita privata dell'artista. Chi prenderà il posto dell'imprenditrice? Non sorprende, dunque, il fatto che un video che lo immortala mentre chiacchiera con una ragazza durante una festa, non solo sia diventato virale su TikTok ma sia anche oggetto di attente analisi del labiale da parte degli utenti. In queste ore, il giornalista Giuseppe Candela ha svelato la presunta identità della ragazza misteriosa: sarebbe Ludovica Di Gresy.

Il video di Fedez con una misteriosa bionda, chi è Ludovica Di Gresy

Ludovica Di Gresy

In un video circolato su TikTok e finito ovunque in poche ore, si nota Fedez al party di Capo Plaza. Il cantante è stato immortalato da uno dei presenti mentre chiacchiera con una ragazza bionda. Qualcuno si è avventurato nell'interpretazione del labiale, ipotizzando che Fedez abbia detto: "Ci spostiamo? Ti vuoi spostare?". Ricostruzioni che al momento risultano fantasiose dato che dal video è impossibile capire con chiarezza cosa i due si stiano dicendo. Nella seconda parte del video, la donna fa cenno di volere andare via e lascia la festa. Dagospia, che parla di un "due di picche" per il cantante, aggiunge: "Fedez continua a ballare per battere in ritirata dopo poco". Al momento, i diretti interessati non si sono espressi sul video che li riguarda, anche perché sembra ci sia davvero molto poco da dire. Giuseppe Candela ha svelato quella che sarebbe l'identità della ragazza. Si tratterebbe di Ludovica Di Gresy: "Ragazza dell'alta borghesia milanese". Sarebbe una studentessa di moda all'Istituto Marangoni di Milano. In effetti, Ludovica Di Gresy risulta tra gli utenti seguiti da Fedez su Instagram. La donna ha un profilo privato, dove conta poco più di 3mila follower.

Il rapporto tra Fedez e Chiara Ferragni oggi

Fedez e Chiara Ferragni hanno chiarito sin da subito che la loro priorità sarebbe stata la serenità dei figli. Il cantante, nell'intervista rilasciata a Belve, ha spiegato che il loro matrimonio non ha retto a tre anni molto difficili. Tuttavia, ha anche assicurato che l'imprenditrice sarà sempre la donna più importante della sua vita:

Quello che ci tengo a dire è che, comunque vada, Chiara sarà sempre la mamma dei miei figli e sarà sempre la donna più importante della mia vita indipendentemente dal fatto che l'amore possa andare avanti o meno. Non deve preoccuparsi di questo. Spero che il clima si possa distendere per il bene dei nostri figli.