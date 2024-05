video suggerito

Fedez parla del flirt con Ludovica Di Gresy: "Io e lei abbiamo riso di tutte le cose che sono uscite" Ospite a La Zanzara, Fedez ha fatto chiarezza sul rapporto con Ludovica Di Gresy. I due sono stati protagonisti del gossip dopo che un video che li ritraeva insieme ad una festa è diventato virale.

Dopo che un video che immortalava Fedez in compagnia di una ragazza bionda è diventato virale sui social, in particolare su TikTok, si è fatta strada l'ipotesi che potesse trattarsi di un nuovo flirt per il cantante. E mentre gli "investigatori online" provano a decifrare il labiale e a scoprire l'identità della giovane (Ludovica di Gresy), a fare chiarezza sul loro rapporto è intervenuto Fedez. Ospite a La Zanzara, il rapper ha risposto alle domande di Giuseppe Cruciani e David Parenzo, da Muschio Selvaggio al gossip sulla sua attuale situazione sentimentale.

"Muschio Selvaggio era meglio prima o adesso?"

Fedez è stato ospite a sorpresa a La Zanzara, trasmissione radiofonica di Radio 24. La sua ospitata non era in programma ma il rapper si trovava a Roma per l'udienza in cui era imputato per l'accusa di calunnia ai danni del Codacons. Il cantante ha risposto alle domande dei due conduttori, che come prima cosa gli hanno chiesto di commentare Muschio Selvaggio. Fedez, però, ha prontamente girato la domanda a Giuseppe Cruciani: "Te la faccio io la domanda su Muschio Selvaggio. Secondo te Muschio Selvaggio era meglio prima o meglio adesso?". La replica del conduttore è stata: "La domanda è inappropriata perché c'è un conflitto d'interessi tuo, ma è ovvio che era meglio prima. Adesso non se po' vedè, ma non lo seguo. Prima uscivano spezzoni, ma ancora va in onda? Io non ho nulla contro Luis Sal, tu mi hai fatto la domanda per parlare male di Luis Sal".

"Io e lei ci siamo sentiti"

Giuseppe Cruciani ha poi incalzato Fedez riguardo alla vicenda del suo presunto flirt con Ludovica Di Gresy: "Mi può parlare di questa signorina di cui parlano sui giornali?" La replica di Fedez è stata: "Io e lei ci siamo sentiti e abbiamo riso quando abbiamo parlato di tutte queste cose che sono uscite. I giornalisti sono i nuovi influencer".