Un nuovo tatuaggio sul palmo delle mani per Fedez: ecco cosa ha scelto Fedez ha deciso di tatuarsi le mani della Creazione di Adamo di Michelangelo, che fa parte della volta della Cappella Sistina. Il tatuaggio è stato molto doloroso. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

È stata una giornata ricca di impegni per Fedez a Roma. Tra l'udienza per l'accusa di calunnia da parte del Codacons, dalla quale è uscito prosciolto, e la partecipazione a La Zanzara dell'amico Giuseppe Cruciani, il rapper ha trovato il tempo di fare l'ennesimo tatuaggio. Un doloroso tatuaggio, per essere precisi, realizzato da Gabriele Anakin, che ha già tatuato in passato Fedez (suo è il tatuaggio con le fattezze della piccola Vittoria). Fedez ha deciso di tatuarsi le mani della Creazione di Adamo di Michelangelo, che fa parte della volta della Cappella Sistina.

Ecco il nuovo tatuaggio di Fedez

"La prima volta non gli era bastata", così ha commentato scherzosamente Gabriele Anakin che su Instagram ha anche postato i momenti più importanti (e dolorosi) per Fedez durante il tatuaggio. "No, stai fermo fratè, stai fermo", diceva di continuo il tatuatore a Fedez, che per il dolore si muoveva rischiando di far sbagliare l'artista. Il tatuaggio è stato realizzato sulla terrazza della sua camera di albergo, in pieno centro a Roma.

Fedez ospite a La Zanzara, la frecciata a Luis Sal

Dopo il tatuaggio, Fedez è stato ospite a La Zanzara, il programma di Radio24 condotto da Giuseppe Cruciani e David Parenzo, per commentare la notizia del suo proscioglimento dalle accuse di calunnia da parte del Codacons:

È una tecnica delle persone: ti fanno 800 cause e ti portano allo sfinimento. Se non ti puoi permettere gli avvocati, alla fine cedi. Per l'undicesima volta, ho avuto ragione io contro il Codacons

Fedez ha poi commentato l'attuale corso di Muschio Selvaggio con Giuseppe Cruciani: "Te la faccio io la domanda su Muschio Selvaggio. Secondo te Muschio Selvaggio era meglio prima o meglio adesso?". La risposta mette in luce il momento difficile di Luis Sal: "La domanda è inappropriata perché c'è un conflitto d'interessi tuo, ma è ovvio che era meglio prima. Adesso non se po' vedè, ma non lo seguo. Prima uscivano spezzoni, ma ancora va in onda? Io non ho nulla contro Luis Sal, tu mi hai fatto la domanda per parlare male di Luis Sal".