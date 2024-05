Cattelan sull’ospitata di Fedez saltata: “Ci sono varie ricostruzioni, vi racconto cosa è successo”

video suggerito

Alessandro Cattelan nel suo nuovo show Da vicino nessuno è normale, in onda in prima serata su Rai2 questa sera di lunedì 20 maggio, ha chiarito il motivo per il quale l'ospitata di Fedez è saltata, spiegando anche cosa avrebbe voluto che il rapper facesse nel suo programma. Federico Lucia nel weekend ha avuto dei problemi di salute che lo hanno costretto ad annullare tutti gli impegni.

Le parole di Alessandro Cattelan

Alessandro Cattelan ha parlato al suo pubblico questa sera, a Da vicino nessuno è normale, e ha aperto il caso Fedez, il rapper che avrebbe voluto come ospite ma al quale ha dovuto rinunciare. "Ha avuto un problema di salute, rimettiti presto. Gli mandiamo un saluto. Sulla sua presenza ci sono state varie ricostruzioni" ha dichiarato il conduttore prima di spiegare, nel dettaglio, le intenzioni sull'ospitata del rapper. "Siamo partiti da poco, avete visto l'atmosfera che vogliamo regalarvi. È un programma in cui il pubblico è protagonista. Non è un programma di interviste" ha continuato, prima di scherzare sul fatto che una volta ricevuto l'ok "dall'ospite perfetto", è saltato tutto: "Sono problemi miei, ne parlerò con l'analista". Ha poi proseguito il suo discorso, raccontando: "Tornando agli ospiti, loro si mettono a disposizione del pubblico. Fedez è stata una delle prime persone che ho invitato, avevamo un'idea per lui. Lui si era prestato, volevamo mandarlo a sorpresa a un matrimonio. Negli ultimi giorni è cambiato il mood e quell'idea non andava più bene. È venuta in mente un'altra idea. Quando Federico fa qualcosa, tutti ne parlano. E se non lo fanno gli altri, lo fa lui. Attraverso il telefono. Abbiamo pensato di portare una performance alla Marina Abramovich. Volevamo fare la stessa cosa con Fedez". Cattelan ha così concluso il suo messaggio ai telespettatori: "Vi racconto questo per evitare ricostruzioni varie. Facciamo un in bocca al lupo a Fedez, rimettiti presto".

Come sta Fedez dopo il malore

Con una IG story pubblicata nel pomeriggio, Fedez ha fatto chiarezza sulle sue condizioni di salute. Il rapper ha spiegato di aver avuto un problema di salute nel weekend, ma nulla di grave. Queste le sue parole:

Ciao a tutti. Volevo rassicurarvi che sto bene. Ho avuto qualche problema questo weekend ma nulla di grave. Non so perché stiano dicendo che sono in fin di vita.