Fedez non sarà a Da vicino nessuno è normale, Rai2: "Assente per motivi di salute" Contrariamente a quanto annunciato qualche giorno fa, Rai2 comunica che Fedez non parteciperà alla prima puntata di Da vicino nessuno è normale, il nuovo programma condotto da Alessandro Cattelan. Il rapper "assente per motivi di salute".

A cura di Stefania Rocco

Rai2 annuncia che Fedez non parteciperà alla prima puntata di Da vicino nessuno è normale, il nuovo programma di Alessandro Cattelan in onda da lunedì 20 maggio sulla seconda rete Rai. Contrariamente a quanto trapelato qualche giorno fa, Rai fa sapere che il rapper sarà assente: “Come concordato con ufficio stampa dell’artista, comunichiamo che, contrariamente a quanto annunciato, per motivi di salute Fedez non potrà partecipare alla puntata d’esordio di ‘Da vicino nessuno è normale’, il nuovo programma di Alessandro Cattelan in onda da lunedì 20 maggio su Rai 2”.

Rai2 aveva smentito le indiscrezioni a proposito dell’assenza di Fedez

Solo qualche giorno fa, il sito di Davide Maggio aveva annunciato che Fedez non avrebbe partecipato alla prima puntata di Da vicino nessuno è normale, contrariamente a quanto previsto, dopo il coinvolgimento del rapper nell’indagine per il pestaggio del personal trainer Cristiano Iovino. Secondo Maggio, si sarebbe trattato di una scelta della produzione del programma. L’indiscrezione era però stata smentita sia dalla Rai che dall’interessato che aveva confermato la sua presenza. Pochi minuti fa è arrivato il dietrofront con la Rai che fa sapere che, per motivi di salute, Fedez non potrà essere presente.

Rai aveva parlato di “fake news inaccettabile”

Dopo la diffusione delle prime indiscrezioni relative all’assenza di Fedez, Rai aveva rilasciato un severo comunicato stampa per bollare come una fake news la notizia dell’assenza del rapper (notizia oggi confermata): “È con profondo sconcerto che Rai prende atto dell’ennesima notizia “fake” che la riguarda, in particolare in riferimento alla presunta mancata presenza di Fedez come ospite del programma di Alessandro Cattelan su Rai 2. Una fake news, clamorosamente smentita dai fatti e diffusa con inaccettabile e gratuita leggerezza, con il solo scopo di gettare discredito sul Servizio Pubblico”.