video suggerito

Cattelan su Fedez: “Ha problemi di salute, dopo i fatti recenti avevamo pensato a un trattamento diverso per lui” Fedez non parteciperà al programma Da vicino nessuno è normale. Il cantante “ha problemi di salute”. Il conduttore Alessandro Cattelan ha svelato in un’intervista che cosa avrebbe fatto l’artista nella trasmissione di Rai2. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Daniela Seclì

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Rai2 ha annunciato che Fedez non parteciperà al programma Da vicino nessuno è normale per problemi di salute. Alessandro Cattelan ha rilasciato un'intervista a Chiara Maffioletti per il Corriere della Sera ed è tornato sull'argomento. Il conduttore ha anche svelato cosa avrebbe dovuto fare Fedez nel programma e come sono cambiati i piani alla luce delle notizie sulla presunta rissa avuta con Cristiano Iovino.

Fedez non parteciperà al programma Da vicino nessuno è normale per problemi di salute

Alessandro Cattelan ha raccontato che l'intenzione iniziale era quella di chiedere a Fedez di partecipare al matrimonio di uno sconosciuto. I piani sono cambiati quando sono uscite le notizie che vedevano Fedez protagonista di una presunta rissa. Poi, il comunicato che annunciava che per problemi di salute Fedez non avrebbe partecipato al programma Da vicino nessuno è normale. Cattelan ha spiegato:

Lo sappiamo tutti che l'attenzione su Federico è sempre altissima. Quando lo avevamo chiamato, tempo fa, inizialmente avevamo pensato a una cosa simpatica, volevo andasse ospite a sorpresa a un matrimonio, il che era divertente visto quello che sta succedendo col suo…ci scherzo perché lui con me si è sempre prestato. Successivamente, viste le vicende recenti, avevamo considerato un trattamento diverso. Ora Federico ci ha comunicato che non potrà esserci per motivi di salute, non posso che fargli gli auguri perché si riprenda al meglio.

Alessandro Cattelan conduce Da vicino nessuno è normale

Da lunedì 20 maggio, Alessandro Cattelan condurrà Da vicino nessuno è normale, in onda in prima serata su Rai2. Quanto all'ipotesi Sanremo, il conduttore ha fatto i complimenti ad Amadeus per aver messo insieme dei cast artistici contemporanei. Ha ribadito che non le dispiacerebbe condurre il Festival: "Sarebbe bello, sarebbe un onore". Non resta che attendere le prossime settimane per scoprire chi condurrà il Festival di Sanremo 2025.