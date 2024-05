Le immagini delle telecamere della discoteca che riprendono Fedez e Iovino: ecco cosa si vede

video suggerito

Fedez al The Club la notte del 22 aprile 2024

È la notte del 22 aprile scorso, sono le 2.40. A quell'ora le telecamere della discoteca The Club di largo La Foppa a Milano riprendono il rapper Fedez mentre viene calmato e allontanato dalla security del locale. Poco prima, i bodyguard hanno accompagnato fuori l'altro protagonista della rissa appena avvenuta tra i tavoli del privé, il personal trainer romano Cristiano Iovino: solo una mezzora dopo quest'ultimo verrà raggiunto sotto casa in zona Portello da una decina di persone, scese da un minivan scuro, accerchiato e picchiato a mani nude.

Il minivan scuro in via Traiano

Minivan che, però, non appare nelle registrazioni delle telecamere posizionate all'esterno del locale milanese. Fa la sua comparsa solo in via Marco Ulpio Traiano alle 3.23, fermo sulle strisce pedonali davanti all’ingresso del palazzo, nel punto esatto in cui inizia l’aggressione a Cristiano Iovino per cui il rapper, in un fascicolo aperto dalla pm Michela Bordieri, è indagato per rissa, lesioni e percosse in concorso con altri: gli investigatori, dopo aver incrociato le immagini agli accertamenti tecnici e alla testimonianza dei due vigilantes, sono convinti che a quell’ora della notte Fedez fosse nel luogo del pestaggio ai danni del personal trainer.

Le ferite del pestaggio sul volto di Cristiano Iovino

Il personal trainer, dal canto suo, non ha però mai denunciato l'aggressione. Le tracce delle botte sul suo volto, descritte dai soccorritori che intervengono nel suo appartamento, sono però visibili in uno scatto pubblicato oggi dal settimanale Gente: un graffio sulla fronte e il labbro tumefatto. Agli investigatori ammetterà a fatica di aver avuto un diverbio "con sconosciuti" prima del pestaggio "per questioni inerenti a una ragazza". Ma, per chi indaga, si tratta di ben altro ad aver acceso la miccia della rissa in discoteca: vecchie ruggini tra i due, questioni aperte da tempo.

La versione di Ludovica Di Gresy: "Fedez solo un amico, quella notte non c'ero"

Non certo insomma, come inizialmente emerso, un apprezzamento di troppo nei confronti di Ludovica Di Gresy, la modella 22enne sempre più vicina a Fedez che in una recente intervista a Il Messaggero ha smentito di essere stata presente quella sera: "Ero a cena fuori con i miei genitori e il mio fratellino alle 19.30, alle 21.30 ero già a casa. Da lì non mi sono più mossa", le sue parole. "Non ho mai messo piede in quel locale, lo possono confermare le telecamere di casa e lo stesso proprietario della discoteca, che conosco".

Una versione che gli inquirenti stanno ora cercando di verificare attraverso l'analisi dei tabulati telefonici. Chi potrebbe essere allora la ragazza dai capelli chiari che viene ripresa prima dalle telecamere del The Club, seduta sui divanetti del privè, e poi sul luogo dell'aggressione in via Traiano (senza prendervi parte)?