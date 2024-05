video suggerito

Ludovica Di Gresy: “Fedez è un amico, non c’ero la notte del pestaggio di Cristiano Iovino” “Io non c’ero, né in discoteca né tantomeno sotto casa di Iovino”: a dirlo è Ludovica Di Gresy, la ragazza di 22 anni che è balzata agli onori di cronaca per una presunta relazione con il cantante Fedez. La giovane modella ha smentito la sua presenza sia nel locale dove sarebbe esplosa la rissa con Cristiano Iovino sia durante il pestaggio del personal trainer. Ha inoltre precisato che lei e il rapper sono soltanto amici. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

Ilaria Quattrone

"Non ho mai messo piede in quel locale": a dirlo è Ludovica Di Gresy, la ragazza di 22 anni che è balzata agli onori di cronaca per un presunto flirt con il cantante Fedez. La giovane modella, in un'intervista al quotidiano Il Messaggero, ha precisato che lei non era presente né alla discoteca The Club di Milano, dove sarebbe esplosa una rissa tra il personal trainer Cristiano Iovino e il rapper, né durante il pestaggio del primo a Portello (Milano). La studentessa dell'Istituto Marangoni ha poi aggiunto che lei e il rapper sono solo amici: non c'è alcuna relazione.

Ludovica Di Gresy parla della rissa tra Fedez e Iovino

La sera del 21 aprile "sono andata a cena fuori con i miei genitori e il mio fratellino", ha infatti precisato Di Gresy. A confermare le sue parole ci sono "le telecamere di casa e lo stesso proprietario della discoteca che conosco". Ha quindi affermato che la ragazza bionda immortalate dai dispositivi non è lei: "Non penso che la causa della litigata sia stata una ragazza e sicuramente io non c'entro. Non so perché abbiano discusso e non mi interessa".

Ha però spiegato di essere stata chiamata in Questura come persona informata dei fatti: "Volevano capire cosa sapessi perché avevano letto il mio nome sui giornali. Ho ribadito che io non c'ero, né in discoteca né tantomeno sotto casa di Iovino". Ha precisato di non conoscere gli ultras del Milan, ma solo il bodygyard del rapper: "È una persona gentile ed educata che svolge il suo lavoro".

Ludovica smentisce la relazione con Fedez

Ha poi affermato di non conoscere Iovino e di pensare che Fedez non abbia organizzato alcuna spedizione punitiva: "Federico è una brava persona, conoscendolo non penso proprio abbia organizzato una spedizione punitiva. Non è un violento e non è mai stato aggressivo".

Infine ha smentito qualsiasi tipo di relazione con il rapper. I due si sono conosciuti a fine febbraio durante una serata da Cipriani: "Siamo amici, usciamo in gruppo, niente di più. Tutte le volte che siamo usciti non siamo mai stati io e lui da soli". Ha poi aggiunto: "Questa situazione ha creato imbarazzo a tutti e due e mi dispiace perché, oltretutto, lui è un padre di famiglia".