"Cristiano Iovino mostra le ferite del pestaggio", la foto dopo la presunta lite con Fedez Il settimanale Gente pubblica una foto di Cristiano Iovino scattata dopo il pestaggio per il quale risulta indagato Fedez. Il personal trainer mostra diversi segni sul viso, in particolare un graffio sulla fronte e le labbra tumefatte.

A cura di Stefania Rocco

“Cristiano Iovino mostra le ferite del pestaggio”, è il settimanale Gente a pubblicare la prima foto scattata dal personal trainer dei vip dopo l’aggressione per la quale risulta indagato Fedez. Lo sportivo posa con il viso rivolto verso la fotocamera in uno scatto che risalirebbe a circa 3 giorni dopo la lite. Si tratta, secondo il settimanale, del frame di un filmato postato sui social. Sul viso di Iovino sono evidenti diversi segni, in particolare un graffio sulla fronte e le labbra tumefatte. Per il momento, il personal trainer non ha commentato in alcun modo la vicenda, né avrebbe ancora sporto denuncia.

La versione di Ludovica Di Gresy: “Non c’ero”

A parlare per la prima volta, intanto, è stata Ludovica Di Gresy, la modella indicata da più parti come “nuova amica di Fedez” dopo la separazione da Chiara Ferragni. Intervistata dal Messaggero, la giovane ha fatto sapere di non essere stata presente la sera del pestaggio. “Non ho mai messo piede in quel locale”, ha dichiarato Ludovica, riferendosi alla discoteca The Club che avrebbe fatto da sfondo alla prima parte della lite tra il rapper e Iovino. La sera del 21 aprile, sostiene ancora Di Gresy, “sono andata a cena fuori con i miei genitori e il mio fratellino”. A confermare le sue parole ci sono “le telecamere di casa e lo stesso proprietario della discoteca che conosco”. “Non penso che la causa della litigata sia stata una ragazza e sicuramente io non c'entro. Non so perché abbiano discusso e non mi interessa”, ha aggiunto la modella.

Ludovica Di Gresy difende Fedez: “Non è violento”

Ludovica non ha negato di conoscere Fedez: “Federico è una brava persona, conoscendolo non penso proprio abbia organizzato una spedizione punitiva. Non è un violento e non è mai stato aggressivo”. Ha però smentito l’esistenza di una relazione romantica: “Siamo amici, usciamo in gruppo, niente di più. Tutte le volte che siamo usciti non siamo mai stati io e lui da soli. Questa situazione ha creato imbarazzo a tutti e due e mi dispiace perché, oltretutto, lui è un padre di famiglia”.