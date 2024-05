video suggerito

Cosa si vede nel video dell'aggressione a Cristiano Iovino per cui è indagato anche Fedez La presunta aggressione di Fedez e alcuni ultras del Milan contro Cristiano Iovino è stata ripresa da una telecamera di via Traiano in zona Portello (Milano). Era la notte tra 21 e 22 aprile e i due avevano già litigato al The Club da cui erano stati sbattuti fuori.

A cura di Enrico Spaccini

Fedez e Cristiano Iovino

Una telecamera avrebbe ripreso le fasi iniziali dell'aggressione subita da Cristiano Iovino nella notte tra il 21 e il 22 aprile scorso. Il video è stato pubblicato dal programma di Rete4 Zona Bianca nella puntata andata in onda ieri sera, domenica 26 maggio. Le immagini mostrano una persona con ai piedi un paio di scarpe bianche che per due volte schiva i colpi di un rivale e che poi, vedendosi arrivare contro cinque persone, cerca di fuggire lungo via Traiano in zona Portello a Milano.

Il video dell'aggressione in via Traiano

Stando alle ricostruzioni fornite anche da alcuni testimoni, l'uomo con le scarpe bianche era Cristiano Iovino e il primo aggressore sarebbe Federico Lucia, alias Fedez. Il rapper avrebbe, quindi, cercato di colpire il personal trainer con due colpi. Il 36enne sarebbe riuscito a indietreggiare evitando sia questi che i successivi due colpi.

Poco dopo, verso le 3:30, da un van parcheggiato nelle vicinanze sono scese cinque persone che si sono messe all'inseguimento di Iovino. Il personal trainer ha provato a scappare, ma è raggiunto e spinto oltre l'inquadratura della telecamera.

La lite tra Fedez e Iovino e l'accordo

Un portiere di notte e una guardia giurata presso un complesso residenziale di via Traiano avrebbero dichiarato subito, ai carabinieri intervenuti sul posto, che a bordo di quel van c'era anche Fedez, il personaggio più noto e riconoscibile. Una ricostruzione che apparirebbe credibile, dal momento in cui il rapper era stato visto litigare proprio con Iovino all'interno del The Club.

Il cantante doveva esibirsi là quella sera, 21 aprile, ma per motivi ancora non chiari sarebbe scaturita una lite, dove sarebbero rimasti coinvolti anche alcuni ultras del Milan a lui vicini, con il personal trainer. Evento che sarebbe stato poi confermato dalle testimonianze dei buttafuori che li hanno obbligati a uscire e dalle telecamere di sorveglianza del locale.

Alcuni giorni fa il sito Dillinger News di Fabrizio Corona ha riferito di un presunto accordo che Fedez e Iovino, assistiti dai relativi legali, avrebbero raggiunto. Come confermato poi da Ansa, il personal trainer avrebbe accettato di rinunciare ad azioni penali nei confronti del rapper, cosa che farebbe cadere le accuse di lesioni e percosse che al momento pendono su di lui.