“Non abbiamo nessun legame con Fedez”: il comunicato degli ultras della Curva Sud del Milan

“Dobbiamo ribadire una volta per tutte che la Curva, intesa come gruppo di persone che da sempre segue il Milan in ogni stadio per sostenere i colori rossoneri, non abbia alcun tipo di legame con Fedez”: è quanto si legge nel comunicato della Curva Sud del Milan in riferimento ad alcune notizie di questi giorni, secondo le quali alcuni ultras della squadra rossonera sarebbero vicine al rapper.