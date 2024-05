Aggressione a Cristiano Iovino, Fedez risponde alle accuse: “Io non c’ero”

video suggerito

A cura di Valerio Papadia

"Io non ero lì". È categorico, Fedez, nel rispondere a chi lo accusa di essere stato presente, nella notte tra il 21 e il 22 aprile, sul luogo in cui il personal trainer Cristiano Iovino è stato brutalmente pestato, in zona Portello a Milano. Intervenuto al Salone del Libro di Torino, Fedez ha risposto ad alcune domande dei giornalisti presenti, che ovviamente gli hanno chiesto dell'aggressione a Cristiano Iovino: secondo alcuni testimoni, il rapper sarebbe stato presente in via Traiano mentre il personal trainer veniva aggredito.

Fedez risponde piccato ai giornalisti: "Non è nemmeno una notizia, questa cosa vi fa gola soltanto perché ci sono io". Poi, a chi gli chiede direttamente della sua presenza sul posto, Fedez smentisce categoricamente: "Io non c'ero", per poi continuare: "Ma sul posto di cosa? Ma quale aggressione, se non c'è referto medico, non c'è la persona ferita?". Infine, il rapper conclude: "Per configurarsi, il reato di lesioni personali ha bisogno di un referto di 40 giorni e quindi non ci sono gli estremi".

Cosa sappiamo del pestaggio a Cristiano Iovino e cosa c'entra Fedez

Come detto, Cristiano Iovino, noto personal trainer romano, è stato aggredito nella notte tra il 21 e il 22 aprile, dopo aver passato la serata in un locale di Milano. Sulla vicenda indagano i carabinieri che, ascoltati i buttafuori del locale, hanno scoperto che, nel corso della serata, ci sarebbe stato un alterco proprio tra il personal trainer e Fedez, presente anche lui. Una vera e propria rissa, sedata dai buttafuori, che hanno allertato anche le forze dell'ordine e che sarebbe scoppiata a causa di una ragazza, Ludovica Di Gresy, già da qualche tempo avvistata in compagnia di Fedez.

Altri testimoni, nella fattispecie le guardie giurate dell'edificio davanti al quale si è poi consumata l'aggressione, avrebbero invece indicato anche la presenza del rapper sul posto, accuse che lui ha categoricamente smentito.