Il personal trainer del "caffè" con Ilary Blasi aggredito a Milano: Cristiano Iovino picchiato da 6 persone Il personal trainer 37enne, conosciuto per una presunta relazione con Ilary Blasi, è stata accerchiato e picchiato a Milano, in zona Portello, mentre rincasava. Al momento, non ha sporto denuncia.

A cura di Matilde Peretto

(foto presa dal profilo Instagram di Cristiano Iovino)

Cristiano Iovino è stato aggredito a Milano mentre rincasava. Il personal trainer 37enne, diventato famoso per una presunta relazione con la showgirl Ilary Blasi, è stato accerchiato e picchiato a mani nude da un gruppo di persone scese da un mini van. L’aggressione è avvenuta nella notte tra domenica 21 e lunedì 22 aprile mentre Iovino stava rientrando nella sua abitazione in zona Portello. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 e i carabinieri del Nucleo radiomobile e della stazione di Moscova.

L'aggressione ai danni del personal trainer

Cinque o sei contro uno solo. Cristiano Iovino è stato accerchiato e picchiato a mani nude da un gruppo di persone in zona Portello a Milano mentre tornava a casa. Gli assalitori si sono poi allontanati sempre a bordo di una vettura. L'uomo non ha rilasciato molte dichiarazioni, né informazioni utili che possano aiutare le forze dell'ordine nelle indagini. Al momento, inoltre, non risulta che abbia sporto denuncia.

I primi ad arrivare in soccorso del personal trainer romano sono stati i sanitari del 118 che hanno ricevuto la chiamata verso le 3:30 di notte tra domenica 21 e lunedì 22 aprile. Il trasporto all’ospedale non è stato necessario. Sul luogo sono arrivati anche i carabinieri della stazione di Moscova e quelli del Nucleo radiomobile. Le indagini sono in corso.

Chi è Cristiano Iovino e perché è famoso

Cristiano Iovino è un personal trainer di origini romane spesso coinvolto in relazioni con donne dello spettacolo. Nell'ultimo periodo è diventato famoso in seguito a un presunto flirt con Ilary Blasi. La conduttrice lo ha descritto come un amico che ha visto solo una volta durante un caffè. Iovino, invece, ha raccontato che i due si conoscevano dal 2020, che il loro primo incontro era stato a una mostra di opere di Banksy e che si erano visti più volte quando gli impegni di lavoro lo permettevano.