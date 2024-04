video suggerito

Clienti lanciano sgabelli contro i gestori del bar e parte la rissa: 5 persone finiscono in ospedale Una rissa è scoppiata nella serata del 6 aprile in un bar di Rho (Milano). Cinque persone sono rimaste ferite e sono state poste in stato di fermo dalla polizia locale.

A cura di Enrico Spaccini

Cinque persone sono finite in ospedale in seguito a una rissa scoppiata in un bar di Rho, nella Città Metropolitana di Milano. Le indagini della polizia locale sono ancora in corso, ma da quanto ricostruito finora pare che due clienti visibilmente ubriachi avrebbero iniziato, nel tardo pomeriggio di ieri sabato 6 aprile, a inveire contro i gestori del locale. Non è ancora chiaro il motivo della discussione, tuttavia nel giro di pochi minuti i due avrebbero scagliato alcuni sgabelli contro gli altri. I cinque sono stati posti tutti in stato di fermo per rissa aggravata.

La rissa con gli sgabelli scagliati contro i gestori del bar

La rissa è avvenuta in un bar di via Garibaldi a Rho e ha coinvolto cinque uomini d'età compresa tra i 40 e i 50 anni. Due di questi sarebbero i clienti che, ubriachi, avrebbero iniziato a scagliare gli sgabelli del locale contro i gestori del bar, per motivi ancora non definiti. Sul posto sono arrivati gli agenti della polizia locale con due pattuglie insieme ad altre due dei carabinieri.

I cinque sono rimasti feriti e sono stati trasportati al pronto soccorso dell'ospedale di Rho per accertamenti. Per due di loro, in particolare, si sono rivelati necessari ulteriori esami diagnostici per via dei seri traumi riportati.

Le indagini della polizia locale e le telecamere di sorveglianza

La polizia locale sta conducendo le indagini per chiarire cosa sia accaduto con esattezza in quel bar. Per questo motivo gli agenti hanno già acquisito le immagini registrate dalle telecamere di sorveglianza che potranno fornire elementi utili alla ricostruzione della dinamica e, forse, anche del movente.

Nel frattempo, i cinque protagonisti sono stati posti in stato di fermo con l'accusa di rissa aggravata. In seguito agli accertamenti, è emerso che per alcuni dei fermati erano già in atto segnalazioni per precedenti di polizia.