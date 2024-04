video suggerito

Asciugatrice va in corto circuito, divampa incendio: madre e figlia di tre mesi finiscono in ospedale Ieri, mercoledì 17 aprile, è divampato un incendio a Salina di Viadana (Mantova). Una donna di trent’anni e la figlia di appena tre mesi sono state trasferite in ospedale per aver inalato un po’ di fumo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Ilaria Quattrone

63 CONDIVISIONI condividi chiudi

I vigili del fuoco al lavoro in via Garibaldi a Magenta

Nella giornata di ieri, mercoledì 17 aprile, è divampato un incendio a Salina di Viadana, comune che si trova in provincia di Mantova. Una donna di trent'anni e la figlia di appena tre mesi sono state trasferite in ospedale. Non sarebbero in pericolo di vita: avrebbero infatti inalato solo un po' di fumo.

Il rogo è esploso alle 9 nella loro abitazione che si trova in via Martelli. Stando a quanto ricostruito fino a questo momento, l'incendio è stato causato da un corto circuito dell'asciugatrice: le fiamme si sono propagate al resto del locale lavanderia. La trentenne, appena ha avvertito l'odore, ha provato a spegnere le fiamme. Si è poi allontanata con la bimba e ha allertato i vigili del fuoco.

Al loro arrivo – i pompieri del distaccamento di Viadana – hanno provveduto immediatamente a domare il fuoco. Hanno poi svolto i rilievi e sono risaliti alla causa. L'incendio ha danneggiato solo il locale lavanderia: l'appartamento è agibile. Sono arrivati anche gli operatori sanitari del 118, inviati dalla centrale operativa dell'Azienda regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu). I medici e i paramedici hanno fornito le prime cure sul posto e poi hanno portato mamma e figlia in ospedale per alcuni accertamenti.